Delfina Gómez fortalece el sistema de salud del Edoméx con esquema IMSS-Bienestar

En la reunión con la presidenta Sheinbaum se revisaron los avances en infraestructura hospitalaria en Ecatepec, Chimalhuacán y Valle Ceylán, en Tlalnepantla.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió en Palacio Nacional con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con las y los gobernadores que participan en el esquema IMSS-Bienestar. Durante el encuentro, se evaluaron los avances en infraestructura hospitalaria y abasto de medicamentos de este programa, que en el Estado de México brinda atención médica a más de nueve millones de personas sin seguridad social.



“En Palacio Nacional nos reunimos con nuestra querida Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y con Gobernadoras y Gobernadores para seguir fortaleciendo el programa IMSS-Bienestar que opera en nuestras entidades. Para los Gobiernos de la Transformación, ¡la salud es un derecho, no un privilegio!”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.



En cuanto a los avances en infraestructura hospitalaria en la entidad, se trabaja en el rescate del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec, con una inversión superior a 4.8 millones de pesos, así como en la construcción del Hospital General de Zona de Chimalhuacán.



También se llevará a cabo la recuperación del Hospital Valle Ceylán Tlalnepantla con una inversión de 1.7 millones de pesos. Este contará con 241 camas, 26 consultorios y ofrecerá atención médica en 20 especialidades.



Respecto al abastecimiento de medicamentos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez puntualizó que las instituciones que conforman el sector salud —IMSS, IMSS-Bienestar, ISSEMYM e ISSSTE— trabajan de manera coordinada para atender la demanda de la población mexiquense.