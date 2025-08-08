Manuel Vilchis anuncia la Feria del Marisco en San Luis Mextepec

El presidente municipal señaló que esta edición se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, junto a empresarios, regidores y directores del ayuntamiento dieron a conocer los pormenores de la Feria del Marisco San Luis Mextepec 2025.



En esta edición participarán alrededor de 80 comerciantes de pescados y mariscos, que ofrecerán a los visitantes la venta de platillos como truchas, sopa de mariscos, cócteles, empanadas, aguachiles, y otros con productos del mar; productos que aseguraron son de calidad y a precios competitivos.



Durante la conferencia de prensa, Manuel Vilchis señaló que esta feria nació y creció con un propósito claro: detonar la economía de Zinacantepec y abrir más oportunidades para las familias.



Agradeció a todos aquellos que participarán en esta edición, desde restauranteros, marisqueros, comerciantes, así como a los medios de comunicación por su respaldo y entusiasmo.



Señaló Vilchis Viveros que se espera una afluencia de 20 mil personas, autoridades municipales y organizadores estiman una derrama económica de entre 6 y 10 millones de pesos, superando la cifra del año pasado. Además de la venta directa de mariscos y productos derivados, se promoverá el consumo local y la reactivación de la economía regional.



El evento también incluirá la tradicional carrera del marisco 2025, programada para el domingo 24 de agosto, y actividades para toda la familia.



Para garantizar la seguridad durante los tres días del evento, se desplegarán más de 110 elementos de seguridad entre policía municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México, vigilancia privada y personal de monitoreo. Se implementarán patrullajes, rondines en células móviles y vigilancia en puntos clave como Insurgentes y Pípila.



La feria no solo ofrecerá una experiencia culinaria, sino también un programa artístico y cultural que incluye:



Presentaciones de danza tradicional Concurso del “Rey de la Empanada”, Carreras de meseros en tacones, Exhibiciones de lucha libre y Representación de la Guelaguetza oaxaqueña.



Los organizadores destacaron que el evento busca consolidar a Zinacantepec como un referente en la promoción de la gastronomía marina, la cultura local y el desarrollo económico.



La 12.ª Feria del Marisco de Zinacantepec se perfila como una de las más grandes y ambiciosas hasta ahora. Con más sedes, expositores, actividades culturales y operativos de seguridad, el evento promete ser una experiencia integral que beneficiará tanto a comerciantes como a visitantes locales y foráneos.