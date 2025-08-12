Se llevará a cabo el recorrido biocultural “Ruta del Ajolote” en CDMX

-La rodada “Ruta del Ajolote” invita a recorrer en bicicleta la zona chinampera de Xochimilco para conocer su biodiversidad y ecosistemas lacustres

La SEDEMA de CDMX invita a la ciudadanía a participar en la rodada “Ruta del Ajolote” el próximo sábado 16 de agosto en un horario de 7:00 a 9:30 horas. El Centro de Cultura Ambiental (CCA) Acuexcomatl, ubicado en Avenida Año de Juárez 1900, San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco, será el punto de partida para un recorrido que busca destacar la importancia de conservar la riqueza lacustre de Xochimilco, su producción agrícola y ornamental, incluyendo las especies que lo habitan.



Este recorrido se realiza con la intención de promover el conocimiento y la conservación de los ecosistemas lacustres de la CDMX por la zona chinampera de Xochimilco, donde las y los participantes podrán conocer de cerca el valor ecológico de los humedales, su biodiversidad y la relevancia del ajolote como especie emblemática de esta región.



Se visitarán espacios clave como el corredor biocultural “La Brecha”, un humedal ubicado en el Canal de Chalco, la Gran Chinampa y los caminos ajardinados del CCA Acuexcomatl.



En cada uno de estos puntos se ofrecerán pláticas sobre la importancia de estos ecosistemas, se compartirán leyendas e historias vinculadas al ajolote, se fomentará la fotografía de paisaje y se brindará información sobre el sistema chinampero, considerado uno de los métodos de producción de alimentos más eficientes, sostenibles y antiguos de Mesoamérica.



Esta actividad tiene un costo de 84 pesos por persona. La recomendación es asistir con ropa cómoda, llevar agua, algún refrigerio y llevar bicicleta propia.