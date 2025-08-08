LUISA ALCALDE PIDE A MORENISTAS A VIVIR EN LA JUSTA MEDIANÍA A PESAR DE CONTAR CON RECURSOS

Recordó que los dirigentes de Morena no se dedican a saquear ni traicionar al país.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, durante una conferencia de prensa en Morelos señaló que todos los dirigentes del partido deben conducirse con el ejemplo de la justa medianía.



Pero no se quedó callada y acusó que existe una campaña de la derecha para crear la percepción de que todos son iguales.



Subrayó que es muy importante que se refuerce la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos de poderse comprar y traer ropa muy cara, no deben hacerlo.



“Porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, subrayó.



Y afirmó que todos estos dimes y diretes afectan la percepción que tienen de ellos: “Si se debilita Morena ¿Qué queda? ¿El PRIAN? ¿Alito? Hay una campaña sistemática como intentando instalar una narrativa, y la narrativa es, todos son iguales”, expuso.



Anadió que “la derecha busca dividir y generar una percepción de que somos iguales, pero estos está alejado de la realidad”.



“Ellos se dedicaron durante años a saquear este país y traicionar al pueblo de México, nosotros nunca”, añadió la líder del partido.



Durante el evento, Alcalde volvió a ser cuestionada sobre la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, pero ella solo respondió “está encargado de otras tareas y no debería por qué preocuparnos esta circunstancia”.



Explicó que le toca reunirse con la estructura de organización, conformada por los coordinadores operativos territoriales para evaluar sus metas, por lo que son tareas distintas.



Sobre el viaje de López Beltrán a Japón, insistió en que “no cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Con sus recursos viajó, igual que los otros compañeros”.