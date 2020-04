Récord fatal en Nueva York, muertes por coronavirus superan a las de los ataques del 9/11

El número de muertos por coronavirus de la ciudad de Nueva York alcanzó un hito sombrío hoy martes: más de 3,200 personas han fallecido a causa de la pandemia, superando a los asesinados en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en todo el país, destacó New York Post.

El Departamento de Salud e Higiene Mental (DOH) de la ciudad reportó un total de 3,202 muertes por coronavirus a las 9:30 a.m. de hoy, un salto dramático de 727 fallecidos en las últimas 24 horas.

En total, las autoridades han confirmado 72,324 contagios en los cinco distritos. Hasta ayer lunes, los recuentos oficiales mostraron 2,475 muertes y 67,820 casos.

En todo el estado van 138,836 contagiados y 5,480 fallecidos. Y a nivel nacional, 377,605 y 11,784, respectivamente.

En los ataques de 9/11 hubo 2,977 muertos en Nueva York, Washington y Pensilvania. No todas las víctimas de ese día han sido identificadas.

Las muertes por coronavirus en NYC están aumentando tan rápidamente que los funcionarios de la ciudad pueden enterrar temporalmente a algunas víctimas en el campo de Hart Island si las morgues locales se ven abrumadas.