RICARDO FERRETTI ASEGURA QUE LE IMPUSIERON A GUILLERMO OCHOA

Durante el programa deportivo en el que ahora participa, Ricardo “Tuca” Ferretti, aseguró que a él si le impusieron jugadores en la Selección Mexicana de Futbol. Esto ante los comentarios del actual técnico Javier Aguirre quien aseguró que no le han impuesto seleccionados.



Ferretti, indicó “A mí sí, a mí sí me impusieron jugadores, claro, y voy a decir uno nada más Guillermo Ochoa. Se aceptó porque yo no tenía la intención de quedarme en la Selección. Sí me imponía a x o z no me importaba, pero a ellos sí por la necesidad de publicidad”.