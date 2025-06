Arranca Miguel Ángel Ramírez Ponce programa Reciclatón

Ramírez Ponce agradeció a las instituciones educativas que se han sumado a esta iniciativa.

Miguel Ángel Ramírez Ponce, el presidente municipal de Lerma, dio inicio a la Semana del Medio Ambiente con el arranque del Reciclatón en diferentes instituciones educativas de educación media superior del municipio.



Acompañando a Ramírez Ponce se encontraba la Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, la maestra Alhely R. Arronis, quienes señalaron que esta iniciativa busca concientizar sobre el cuidado de nuestro entorno a través de la participación de instituciones educativas.



Ramírez Ponce agradeció a la empresa OPIED por sumarse a esta noble causa, y aseguro que trabajando de la mano, gobierno estatal, municipal, sociedad y empresas se podrá hacer la diferencia



La maestra Alhely R. Arroni, señaló que por instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se llevan a cabo estas mesas de trabajo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Cepanaf, en la que se dialoga sobre estrategias conjuntas para fortalecer la protección de las Áreas Naturales de nuestra entidad.



Ramírez Ponce agradeció a las instituciones educativas que se han sumado a esta iniciativa:



Preparatoria Of. No. 358, Col. Guadalupe la Ciénega, Preparatoria Of. No. 359, San Miguel Ameyalco, Preparatoria Of. No. 038, Huitzizilapan, Conalep Plantel Lerma, CECyTEM Plantel Lerma y la Primaria “20 de Noviembre” San Miguel Ameyalco



Ramírez Ponce señaló que Pequeñas acciones que generan un gran cambio.