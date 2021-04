Denuncian por acoso laboral a funcionario del Congreso de la CDMX

Christian Daza, encargado de despacho de la oficina de Coordinación General de Comunicación, niega la acusación y anuncia que demandará penalmente.

Christian Daza, funcionario del Congreso de la Ciudad de México fue acusado por su subordinada Nizarindani Fuentes de ejercer “violencia, acoso, hostigamiento y abuso laboral” en su contra, motivo por el cual ella renunció “de manera irrevocable” a su cargo el pasado 31 de marzo.

Ante la acusación, el encargado de despacho de la oficina de Coordinación General de Comunicación del Congreso local negó “tajantemente” la acusación y dijo que procederá administrativa y penalmente contra la denunciante.

El lunes 5 por la noche, el diputado local del PRD, Jorge Gaviño, hizo pública en su cuenta de Twitter la carta de renuncia de Nizarindani Fuentes Contreras como subdirectora de Estrategia Digital del Congreso de la CDMX. Y dijo que “tomará cartas en el asunto”.

Fechada el 31 de marzo y dirigida a Daza Rivera Melo, en el documento asegura que su renuncia es “en razón de que en diversas ocasiones he sido sujeta de violencia, acoso, hostigamiento y abuso laboral por su parte”.

La ahora ex funcionaria precisó que teme por su integridad física y emocional “y no quiero exponerme a volver a sufrir violencia, ni actos de abuso laboral” de parte de Daza.

Fuentes Contreras agregó que “en todo momento, desde el primero de noviembre del 2019, en que asumí el cargo precitado, he cumplido mi labor de manera profesional, sin presentar ningún tipo de conflicto”, hasta la designación de Christian Daza.

De acuerdo con esa fecha, la Coordinación de Comunicación Social aún estaba a cargo de Ignacio Rodríguez Reyna y Jorge Godínez Navarijo.

Por último aseguró que deseaba retirarse del cargo “de forma pacífica y de conformidad con el marco jurídico aplicable”. La presunta víctima puso copia del documento a diputados del Congreso local, al oficial Mayor del mismo, Reynaldo Baños; al encargado de Despacho de la Contraloría Interna del organismo legislativo, Jorge Real; así como a Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; y a la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).