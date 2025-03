Presente el IEEM en la Feria del Libro del Palacio de Minería

Niñas y niños disfrutaron la narración de: Una lección de democracia: cuando las niñas y los niños alzaron la voz, a cargo de la cuentacuentos ‘Yahiz la Itinerante’.

En la Cuadragésima Sexta Edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) de la Ciudad de México, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, presentó el cuento: Una lección de democracia: cuando las niñas y los niños alzaron la voz, de la autora Tamara Durán Cortés.



Pulido Gómez dio la bienvenida a las niñas y los niños que asistieron a la presentación y les enfatizó la importancia de expresar lo que sienten y piensan, les aseguró que aunque pueda parecer lejos el momento de ejercer su voto, es fundamental que desde temprana edad comiencen a formar una ciudadanía activa basada en valores democráticos, la tolerancia y la convivencia, tanto en sus familias como con sus amigas y amigos. Esto les permitirá, en el futuro, participar en las decisiones políticas del país y hacer valer sus derechos político-electorales.



La Consejera Presidenta detalló que este cuento es el primer volumen de la serie infantil La Rueda de la Democracia, editada por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM.



Uno de los momentos más emotivos de la presentación estuvo a cargo de la cuentacuentos Yahaira González Barajas, conocida como Yahiz la Itinerante quien, a través de su narrativa, llevó a las y los pequeños asistentes a la historia de la escuela primaria número 123, donde en una clase de formación cívica, una profesora de cuarto grado, por temor a no concluir con el programa escolar antes del cierre de ciclo académico, no toma considera las opiniones y ganas de participar de sus estudiantes, quienes, después de reunirse para hablar, al sentir que no fueron tomados en cuenta, deciden exponer dicha situación a su preocupada y distraída profesora, recibiendo al final una verdadera lección de democracia.



La moderación del evento estuvo a cargo de Myrna Georgina García Cuevas, titular del CFDE, y además estuvieron presentes las Consejeras Electorales del IEEM Patricia Lozano Sanabria; July Erika Armenta Paulino; Sayonara Flores Palacios y Flor Angeli Vieyra Vázquez.