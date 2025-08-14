Firman convenio de colaboración Centro Histórico CDMX y Cámara de Comercio italiana

Esta alianza internacional busca maximizar el potencial económico, cultural, turístico y tecnológico del corazón de la capital.

Con el objetivo de desarrollar, revitalizar y visibilizar el Centro Histórico, la Autoridad del Centro Histórico y la Cámara de Comercio Italiana en México firmaron un Convenio Marco de Colaboración Estratégica entre ambos países.



Esta alianza internacional busca maximizar el potencial económico, cultural, turístico y tecnológico del corazón de la capital, y fomentar inversiones que nutran la economía local y mejoren la calidad de vida de la comunidad.



Durante la firma, Lorenzo Vianello, director de la Cámara de Comercio Italiana en México, destacó la relevancia de fortalecer las relaciones entre ambas naciones, las cuales suman más de 150 años, subrayando que México es actualmente el segundo socio comercial más importante de Italia en América: “Italia es un proveedor clave de tecnología para la industria mexicana, facilitando la exportación de productos nacionales al extranjero. Con este convenio, esperamos abrir nuevas oportunidades en promoción turística, desarrollo tecnológico, infraestructura, gastronomía y economía circular, lo que favorecerá el intercambio próspero entre México e Italia”.



Carlos Loza, Fundador y CEO de Osom Lab, presentó el proyecto conjunto que su empresa desarrolla con la Cámara Italiana: “Queremos contribuir a que la Ciudad de México se consolide como una ciudad de primer mundo en tecnología urbana e innovación, demostrando que está lista para enfrentar los retos y oportunidades del próximo Mundial de Fútbol en 2026”.



Carlos Cervantes Godoy, Coordinador General de la ACH enfatizó que este convenio representa una oportunidad estratégica para detonar proyectos de alto impacto en sectores clave como el turismo, comercio exterior, innovación tecnológica, industria cultural y economía circular.



Cervantes señaló que este convenio sienta las bases para una colaboración fructífera que hará del Centro Histórico un espacio más dinámico, atractivo para la inversión extranjera y referente internacional en diversos sectores.