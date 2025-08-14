Firman convenio de colaboración Centro Histórico CDMX y Cámara de Comercio italiana

Esta alianza internacional busca maximizar el potencial económico, cultural, turístico y tecnológico del corazón de la capital.

Con el objetivo de desarrollar, revitalizar y visibilizar el Centro Histórico, la Autoridad del Centro Histórico y la Cámara de Comercio Italiana en México firmaron un Convenio Marco de Colaboración Estratégica entre ambos países.

Esta alianza internacional busca maximizar el potencial económico, cultural, turístico y tecnológico del corazón de la capital, y fomentar inversiones que nutran la economía local y mejoren la calidad de vida de la comunidad.

Durante la firma, Lorenzo Vianello, director de la Cámara de Comercio Italiana en México, destacó la relevancia de fortalecer las relaciones entre ambas naciones, las cuales suman más de 150 años, subrayando que México es actualmente el segundo socio comercial más importante de Italia en América: “Italia es un proveedor clave de tecnología para la industria mexicana, facilitando la exportación de productos nacionales al extranjero. Con este convenio, esperamos abrir nuevas oportunidades en promoción turística, desarrollo tecnológico, infraestructura, gastronomía y economía circular, lo que favorecerá el intercambio próspero entre México e Italia”.

Carlos Loza, Fundador y CEO de Osom Lab, presentó el proyecto conjunto que su empresa desarrolla con la Cámara Italiana: “Queremos contribuir a que la Ciudad de México se consolide como una ciudad de primer mundo en tecnología urbana e innovación, demostrando que está lista para enfrentar los retos y oportunidades del próximo Mundial de Fútbol en 2026”.

Carlos Cervantes Godoy, Coordinador General de la ACH enfatizó que este convenio representa una oportunidad estratégica para detonar proyectos de alto impacto en sectores clave como el turismo, comercio exterior, innovación tecnológica, industria cultural y economía circular.

Cervantes señaló que este convenio sienta las bases para una colaboración fructífera que hará del Centro Histórico un espacio más dinámico, atractivo para la inversión extranjera y referente internacional en diversos sectores.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

3 DE CADA 10 MEXICANOS VIVE EN SITUACIÓN DE POBREZA: INEGI

14 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

38 millones 490,000 personas se contabilizaron en esta situación durante 2024. De acuerdo con la primera Medición de Pobreza Multidimensional presentada por …

Rinden protesta la nueva subsecretaria de Hacienda y titular de la UIF

14 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Anteriormente, solo una mujer había estado a cargo de la Subsecretaría de Hacienda. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó …

Presos extraditados a EUA mantenían operaciones criminales: García Harfuch

14 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Aseguró que estas personas mantenían operaciones criminales, amenazaban a funcionarios y extendían redes de corrupción e intimidación, aún en prisión. El secretario …

Mara Lezama anuncia la digitalización de trámites en Catastro de José María Morelos

14 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Asimismo, los trabajos de fotogrametría con un dron permitirá tener la cartografía actualizada del municipio La gobernadora Mara Lezama Espinosa puso en …

Clara Brugada entrega “Tarjetas Para Útiles Escolares y Uniformes” para estudiantes de nivel básico

14 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-El programa de Útiles Escolares y Uniformes cuenta con una inversión de mil 275 millones de pesos, que se suman a 11 …

Llega al Monumento a la Revolución el 20° Gran Remate de libros, discos y películas

14 agosto, 2025
CDMX, Destacado

Es una oportunidad para fomentar la lectura, la creación de nuevos públicos y el rescate de libros. Esta vigésima edición, la segunda …

Avanza Toluca en materia de seguridad con operativos estratégicos: Ricardo Moreno

14 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Del 5 al 11 de agosto se realizaron 120 operativos propios y 14 coordinados El Presidente Municipal, Ricardo Moreno Bastida, destacó que …

“Los Tratados de Teoloyucan simbolizan unidad, trabajo conjunto por la paz y el bienestar social”: Delfina Gómez

14 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia conmemorativa por el CXI aniversario. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia conmemorativa …

Mujeres con Bienestar transforma vidas de mexiquenses

14 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Se han entregado 3 mil certificados académicos; 2 mil de preparatoria y mil de licenciaturas. El Gobierno del Estado de México integró …

Continúan los encuentros con estudiantes de la UAEMéx: Patricia Zarza

14 agosto, 2025
Destacado, Edomex

La rectora informó el seguimiento dado a solicitudes de las y los estudiantes. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de …

Toluca será el primer municipio en realizar acciones de innovación en protección patrimonial: Ricardo Moreno

14 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Implementa Toluca Plataforma de Consultas y Verificación para Trámites Catastrales Toluca se posiciona como el primer municipio del Estado de México en …

Coloca Ramírez Ponce primera piedra del Centro Deportivo de San Pedro Huitzizilapan

14 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que en Lerma se construyen lazos de coordinación institucional con el objetivo de fortalecer el crecimiento del municipio. El presidente de …

Instala PJEdoméx dos sedes permanentes del Juzgado de Violencia Familiar en Ciudad Mujeres

14 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-El Consejo de la Judicatura aprobó ampliar su red de servicios a Amecameca y La Paz. Como parte de su compromiso con …

PSG se corona como campeón de la Supercopa de Europa 2025

14 agosto, 2025
Deportes, Destacado

El conjunto parisino firmó una noche que quedará grabada en su historia. Se corona el Paris Saint-Germain como el nuevo campeón de …

Lista la fecha del estreno de “Thunderbolts” en Disney+

14 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

-Llegará el equipo más rebelde del MCU al streaming luego de su paso por el cine mundial Marvel busca recuperar terreno con …

TRASLADA MÉXICO A ESTADOS UNIDOS 26 REOS CON VÍNCULOS CRIMINALES

13 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Las autoridades estadounidenses señalaron que no solicitarán la pena de muerte para estos recién trasladados. Las autoridades mexicanas informaron del traslado a …

Tenemos 90 días para asegurar pagar menos aranceles que otros países: Ebrard

13 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Destacó que México logró mantener vigente el T-MEC tras intensas negociaciones diplomáticas. Con un plazo de 90 días, México tiene que asegurar …

En México y en el mundo es tiempo de mujeres: Sheinbaum

13 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Destacó que en México la reivindicación y reconocimiento de las mujeres comenzó con la Cuarta Transformación Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia …

Mara Lezama firma histórico acuerdo con CENEVAL para que mujeres de Q. Roo concluyan el bachillerato

13 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Beneficio directo para 2 mil mujeres inscritas en programa “Mujer Es Aprender”, mujeres embarazadas y de todo el Estado Quintana Roo se …

Clara Brugada recorrió las viviendas afectadas en Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero tras lluvias torrenciales

13 agosto, 2025
CDMX, Destacado

Añadió que se atenderá la solicitud vecinal de inspeccionar el estado de la red de drenaje de la colonia. La Jefa de …

En la alcaldía Benito Juárez las puertas siempre están abiertas para apoyar a jóvenes emprendedores

13 agosto, 2025
CDMX, Destacado

Este consejo tiene la misión de acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos y ambiciones. En el marco de la Semana de …

Presentan en Lerma la tarjeta de descuentos “La Mera Mera”

13 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Con esta tarjeta se tendrán descuentos del 10 al 40% en establecimientos comerciales locales. En el ayuntamiento de Lerma, encabezado por el …

Presenta Delfina Gómez Plan Hídrico Integral Edoméx 2024-2029

13 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Este plan está compuesto por cinco ejes, pretende abastecer de agua a siete regiones del estado. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó …

Inaugura Delfina Gómez Centro LIBRE en Chalco para erradicar la violencia contra las mujeres

13 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Como parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), más de tres mil mujeres han participado en …

UAEMéx analiza auditar administración anterior para garantizar transparencia

13 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora Zarza Delgado mantuvo una mesa de trabajo con estudiantes de la Facultad de Economía. Informó la Universidad Autónoma del Estado …

Se reúne Ricardo Moreno con el secretario federal de Infraestructura para mejorar vialidades en Toluca

13 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-El alcalde acordó con Jesús Antonio Esteva acciones conjuntas para atender el deterioro de la superficie de rodamiento El Presidente Municipal de …

Entrega Ana Muñiz canastas alimentarias a pobladores de San Mateo Atenco

13 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Afirmó que su gobierno continuará trabajando fuertemente por mejorar la salud, el desarrollo y el bienestar de las familias atequenses. En el …

Edoméx debe reforzar urgentemente acciones contra embarazo adolescente: Coespo

13 agosto, 2025
Destacado, Edomex

De acuerdo a los informes, en el Edoméx 28 mil adolescentes se convirtieron en madres en un año. De acuerdo a datos …

Llega Isaac del Toro a Alemania antes de la Clásica de Hamburgo 2025

13 agosto, 2025
Deportes, Destacado

La carrera en Alemania es duro reto en puerta del ciclista mexicano Con una semana de descanso, el ciclista mexicano Isaac del …

Suena posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool en Avengers Doomsday

13 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

-Como siempre es su costumbre, el actor canadiense filtró una imagen, que encendió las redes sociales. Solo basto una imagen para que …

ALARMANTE AUMENTO EN CONSUMO DE FENTANILO POR JÓVENES EN MÉXICO

12 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Los estados más afectados son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México El consumo de fentanilo …

Cotización del peso refleja trato preferente de Trump en aranceles: Banxico

12 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La evolución de los acontecimientos ha mostrado la importancia que tiene la integración de las cadenas productivas norteamericanas. Victoria Rodríguez, gobernadora del …

En México, las mujeres ya no somos invisibles, somos fuertes y decididas: Rosa Icela Rodríguez

12 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Destaca la secretaria de Gobernación el papel de las mujeres durante su participación en el Foro Parlamentario de AL y el Caribe. …

Yucatán refuerza fumigación masiva contra el dengue

12 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Al inicio de esta administración, el programa estatal de vectores contaba con apenas nueve unidades vehiculares. Tras más de 13 años sin …

Cuidados, Derecho Humano en la Constitución Política de la CDMX: Clara Brugada

12 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Las modificaciones tienen el objetivo de erradicar la división sexual del trabajo y reconocer el valor de las tareas de cuidados como …

Invitan a formar parte de la jornada de reforestación “Aliados del Bosque”

12 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-“Aliados del Bosque” es una jornada de reforestación donde se establecerán 575 individuos de especies nativas del Área Natural Protegida La SEDEMA …

Delfina Gómez es la gobernadora de Morena mejor evaluada

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Su compromiso con el bienestar social, la seguridad pública y el desarrollo económico del estado han sido los principales ejes de su …

Disminuyó 29% el robo de vehículos en Edoméx

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-De enero a la fecha se han registrado 6 mil 112 robos de vehículos menos en comparación con el mismo periodo de …

Atlas de Riesgos 2025 busca prevenir emergencias en los 125 municipios: Horacio Duarte

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-La actualización del Atlas de Riesgos 2025 fue posible gracias a la colaboración entre académicos, científicos, iniciativa privada, sector público, municipios y …

Rectora de la UAEMéx y estudiantes de Antropología mantienen diálogos para atender demandas estudiantiles

12 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Zarza Delgado reafirmó el compromiso institucional de implementar acciones puntuales para fortalecer la seguridad, la inclusión y el bienestar académico de la …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.