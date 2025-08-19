Arranca jornada de servicios de regreso a clases en la Cuauhtémoc

La alcaldesa Ale Rojo de la Vega informó que se continuarán llevando estas jornadas a distintos puntos del territorio.

Con el objetivo de aliviar el gasto familiar con motivo del regreso a clases, la Alcaldía Cuauhtémoc puso en marcha la Jornada de Servicios de Regreso a Clases, en la colonia Buenos Aires, donde se ofrecieron cortes de cabello, certificados médicos, exámenes de la vista y útiles escolares a bajo costo.



Los puestos de atención se instalaron en la calle Nicaragua, esquina con Honduras, donde se ofrecieron cortes de cabello, certificados médicos, estudios de la vista gratuitos con lentes a bajo costo, fotografías infantiles y útiles escolares a precios accesibles, detalló la alcaldía.



Durante la jornada, 25 menores recibieron corte de cabello, 35 recibieron examen de la vista, 19 obtuvieron lentes a bajo costo, 45 recibieron fotografías infantiles y 30 certificaciones médicas, en apoyo a la economía familiar de cara al inicio del próximo ciclo escolar.



Tras la jornada de servicios en la colonia buenos Aires, la alcaldesa Alejandra Rojo de la Vega anunció que se continuarán llevando estas jornadas a distintos puntos de la demarcación, con el objetivo de que estudiantes tengan un regreso a clases en mejores condiciones.



Acorde con el calendario oficial de la SEP, el ciclo escolar 2025-2026 comenzará el 1 de septiembre de 2025 en niveles de educación básica. El nuevo escolar contempla 185 días efectivos de clase, concluyendo el 15 de julio de 2026.



La alcaldesa Ale Rojo de la Vega informó que se continuarán llevando estas jornadas a distintos puntos del territorio para garantizar que más niñas y niños tengan un regreso a clases en mejores condiciones.