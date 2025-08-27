Donde la lluvia no da tregua, la coordinación sí: Edoméx

Abate Gobierno de la Maestra Delfina Gómez encharcamientos en la colonia Jardines de Morelos sección Bosques.

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) ha trabajado durante la jornada para abatir encharcamientos en diversas calles de la colonia Quinto Sol en el municipio de Ecatepec, derivado de las intensas lluvias que se presentaron la madrugada de este martes.



En el marco de esas actividades, desplegó cuadrillas de Grupo Tláloc quienes laboran con apoyo de un equipo de presión succión, conocido como Vactor y una bomba tipo Thompson de 4 pulgadas; con lo que se consiguió que los niveles continuaran bajando de manera gradual en la colonia Quinto Sol.



Mientras que en la colonia Jardines de Morelos sección Bosques, Grupo Tláloc realizó el levantamiento de coladeras pluviales, lo que logró mitigar los encharcamientos en la zona. En la misma demarcación, se realizan trabajos de limpieza y retiro de basura del Dren Cartagena con apoyo de una excavadora de brazo largo, esto, con el objetivo de prevenir escurrimientos que afecten la integridad física y patrimonial de las familias mexiquenses.



El Gobierno del Estado de México reitera su compromiso permanente con los 125 municipios: acompañamos, coordinamos y actuamos para proteger la integridad y el patrimonio de las familias. Con el apoyo de la comunidad y las autoridades locales, seguiremos trabajando hasta superar la contingencia y reforzar la prevención ante futuras lluvias.