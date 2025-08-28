Zinacantepec celebrará su 205 aniversario con grupo Cañaveral

Será este viernes 29 de agosto a partir de las 21:00 horas.

El municipio de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, se preparan para celebrar el 205 aniversario del municipio.



Para ello el Ayuntamiento anunció que para festejarlo a lo grande, se tendrá un concierto estelar de Grupo Cañaveral de Humberto Pabón, uno de los máximos exponentes de la música tropical en México.



Será este viernes 29 de agosto cuando se lleve a cabo en la Plaza Constitución de Zinacantepec, Centro, y será a partir de las 21:00 horas.



La entrada señalaron, será completamente libre, y es con el objetivo de que habitantes y visitantes disfruten de una noche de música, baile y convivencia familiar.



Con este concierto, se dará inició a una serie de actividades conmemorativas por los más de dos siglos de historia del municipio, fundado en 1820, y que hoy cumple 205 años.



El Ayuntamiento de Vilchis Viveros hizo una atenta invitación a toda la ciudadanía a sumarse a esta fiesta que reafirma la identidad cultural de Zinacantepec y fortalece la unión de la comunidad.



La administración municipal subrayó que este aniversario es una oportunidad para reconocer el legado histórico de Zinacantepec y, al mismo tiempo, proyectar su riqueza cultural hacia las nuevas generaciones.