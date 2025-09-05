Segundo informe de Gobierno de Delfina Gómez será el 22 de septiembre: Horacio Duarte

Además se tendrán entre cuatro y cinco informes regionales en distintas sedes del estado.

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, confirmó que el segundo informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre y que será la propia titular del Ejecutivo quien entregue el documento al Congreso local.



Duarte Olivares afirmó que será la Gobernadora, quien acompañada de todos los funcionarios del gobierno estatal, cumplirá de manera escrupulosa con lo señalado por la ley, que es presentar su segundo informe de gobierno.



Tras la entrega del informe, la gobernadora dirigirá un mensaje a la ciudadanía en el Teatro Morelos, señaló Duarte Olivares, y reafirmó que este espacio fue pensado para permitir la asistencia de más personas, debido a que el recinto legislativo es limitado en capacidad.



Duarte Olivares adelantó que, además del acto oficial en la capital mexiquense, se contempla la realización de entre cuatro y cinco informes regionales, aunque las sedes aún se encuentran en definición, pero se busca garantizar condiciones políticas y logísticas adecuadas.



Sobre los detalles del informe, Duarte Olivares puntualizó que será la gobernadora quien los presente el 22 de septiembre; sin embargo, sostuvo que se tiene un balance positivo del segundo año.