Anuncia gobierno de CDMX alianza con Netflix para el desarrollo audiovisual

-La alianza fortalecerá la relación entre el sector público y privado para posicionar a la capital como un nodo estratégico en la industria audiovisual, generando oportunidades de capacitación, empleo y desarrollo cultural

El Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Cultura local y la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (CFILMA), anuncia la firma del convenio de colaboración con Netflix México “Alianza para el Desarrollo Audiovisual”, con el objetivo de diseñar e implementar programas de formación y proyectos conjuntos en materia de entretenimiento audiovisual, fomentando la creación cinematográfica local.



Mediante esta alianza, se desarrollarán tres programas de capacitación conjunta financiados por Netflix como parte del Fondo Netflix para la Equidad Creativa anunciado por la empresa en agosto de 2024 para destinar 22 millones de pesos en el país a lo largo de dos años para construir nuevos caminos para comunidades diversas dentro del entretenimiento.



A través de estos apoyos, Netflix busca impulsar lo hecho en México y desarrollar a los futuros talentos del audiovisual nacional. El convenio fortalecerá la relación entre el sector público y privado para posicionar a la Ciudad de México como un nodo estratégico en la industria audiovisual, generando oportunidades de capacitación, empleo y desarrollo cultural.



Como primera acción fruto de esta colaboración, se abre la convocatoria para el Primer Taller de Guionismo de la Alianza para el Desarrollo Audiovisual Gobierno de la CDMX – Netflix, que ofrecerá las herramientas necesarias para la escritura de historias originales para cine y televisión. Dirigida a personas mayores de 18 años residentes de la capital, con interés en mostrar narrativas cercanas a su realidad desde la creatividad.



El taller será completamente gratuito para el público, financiado por Netflix México e impartido por la asociación de guionistas El Garfio A.C. Tendrá una duración de 60 horas, distribuidas en 15 sesiones de 4 horas, en horario matutino.



Las y los participantes aprenderán a lo largo del curso a realizar un guion de cortometraje, un argumento de largometraje o una biblia de serie. Serán 60 las personas elegidas para formar parte del curso y se dividirán en 3 grupos de 20 alumnos cada uno.



Documentación requerida para la postulación:

-Exposición de motivos (máximo. 1 cuartilla), se debe explicar; comprobante de domicilio en la Ciudad de México (no mayor a 3 meses); carta firmada en la que declares, bajo protesta, no tener ninguna relación profesional o familiar con las instituciones convocantes; CURP y copia de identificación oficial vigente.



Los documentos requeridos deberán adjuntarse en formato PDF en el siguiente formulario de registro https://forms.gle/BVMm6EWfth78Hg6o6, hasta las 23:59 horas del 27 de septiembre del 2025. Los resultados se publicarán en la página elgarfio.com.mx; así como en las redes sociales de las instituciones convocantes.



Finalmente, como parte de la Alianza para el Desarrollo Audiovisual Gobierno de la CDMX – Netflix y con el objetivo de procurar la equidad de género y la igualdad de oportunidades, se lanzarán durante 2025 las convocatorias para un taller de capacitación para gerentes de locación y un taller de creación para asistentes de producción y dirección, ambos dirigidos exclusivamente a mujeres.