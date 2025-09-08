Ramírez Ponce y autoridades trabajan en mitigar efectos por las lluvias

Reafirmó que de acuerdo a sus instrucciones se desplegaron todos los recursos que se tiene para poder atender en tiempo y forma las necesidades de la población.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, se manifestó tras las fuertes lluvias sufridas el fin de semana en toda el área del Valle de Toluca.



Mediante un comunicado, Ramírez Ponce señaló que el equipo de OPDAPAS Lerma, en conjunto con la Coordinación de Protección Civil y Seguridad Pública de Lerma, realizan los trabajos para mitigar los efectos de las atípicas lluvias que cayeron durante el fin de semana.



Señaló que los equipos están trabajando al 100% de su capacidad, siempre comandado por personal altamente capacitado y que se encuentra comprometido con la seguridad y bienestar de los habitantes de Lerma.



Reafirmó que de acuerdo a sus instrucciones se desplegaron todos los recursos que se tiene para poder atender en tiempo y forma las necesidades de la población.



Señaló que se trabajó con equipos emergentes, sobre todo en la zona industrial, en donde brindaron atención especializada y rápida en áreas críticas.



Ramírez Ponce señaló que entres sus principales acciones, se incluyeron el monitoreo constante de los niveles de agua y de los sistemas de drenaje, además de la supervisión de áreas consideradas como vulnerables o zonas de riesgo.



También se mantienen en coordinación con autoridades locales y equipos de emergencia. Además emitió varias recomendaciones para la ciudadanía, como evitar cruzar ríos, arroyos o áreas inundadas.



Se les invitó a mantener limpios los desagües y alcantarillas; así como reportar cualquier situación de riesgo o emergencia a las autoridades. Además le pidió a los pobladores seguir las instrucciones brindadas por Protección Civil y mantenerse informado.



Ramírez Ponce agradeció a autoridades y ciudadanos por su colaboración y pidió su comprensión en estos momentos. “Estamos trabajando juntos para garantizar la seguridad y bienestar de todos”.