Anuncia Daniel Sibaja la llegada de Mexibús al Valle de Toluca

Beneficiará a más de 139 mil usuarios, y tendrá 28.8 kilómetros de extensión, 44 estaciones y conexión con el Tren Insurgente.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Movilidad (Semov), presentó el proyecto de la Línea VI del Mexibús Zinacantepec–Toluca–Lerma que será la primera de este sistema en el Valle de Toluca y que busca transformar la movilidad en la región.



Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, explicó que el proyecto contempla 28.8 kilómetros de recorrido, 44 estaciones por sentido y rutas alimentadoras, con lo que se beneficiará diariamente a más de 139 mil usuarios de seis municipios; y señaló que se estima una inversión de, por lo menos, 2 mil millones de pesos.



Al reunirse con líderes y concesionarios del transporte público, el funcionario estatal destacó que la integración de este sector será con transparencia y certeza, mediante mesas de trabajo para alcanzar consensos.



Explicó que la Línea VI del Mexibús partirá de Calzada La Huerta en el municipio de Zinacantepec, para continuar por la Avenida 16 de Septiembre, después se va a incorporar al Boulevard Adolfo López Mateos. Posteriormente cruzará por la zona centro Toluca por las avenidas José María Morelos y Pavón y Sebastián Lerdo de Tejada, después continuará su recorrido por la Avenida Paseo Tollocan, hasta llegar a la Avenida Solidaridad Las Torres en el municipio de Lerma, y se tiene previsto que sirva como alimentador al Tren Insurgente México-Toluca.



De acuerdo con los estudios de demanda, la línea troncal atenderá a 56 mil pasajeros diarios y las rutas alimentadoras a 83 mil, además de retirar de circulación al menos 332 unidades de transporte público.



Sibaja González añadió que el siguiente paso será la convocatoria pública para los estudios de factibilidad, costo-beneficio, ingeniería básica y modelo financiero, con una inversión inicial de 15 millones de pesos. Actualmente se prevé la participación de seis empresas con 41 derroteros que cruzan por Toluca y nueve rutas integradas que serán reestructuradas.