ENCUENTRAN SIN VIDA A JOVEN MAESTRA REPORTADA COMO DESAPARECIDA EN TEJUPILCO

Amanda Lizbeth, una maestra de 26 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado, fue localizada sin vida en un terreno de cultivo del barrio Las Mesitas. El hallazgo se dio la noche del viernes, cuando policías recibieron un reporte sobre un cuerpo en estado de descomposición.

La joven fue vista por última vez en la colonia Las Rosas, en compañía de su expareja José Luis, quien hasta el momento continúa sin ser localizado. Sus familiares habían difundido su ficha de búsqueda y acudido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para denunciar su desaparición, sin obtener resultados durante varios días.

De acuerdo con las autoridades, el estado en el que se encontraba el cuerpo impidió determinar a simple vista si presentaba lesiones. Será la necropsia la que confirme las causas de la muerte y si está relacionada con algún hecho de violencia.

El Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y localizar a la persona que la acompañaba.