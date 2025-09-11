Isaac Montoya ha entregado más de 10 mil canastas alimentarias en Naucalpan

Inició en el Deportivo 21 de Marzo de la colonia Benito Juárez con la entrega de 4,300 despensas. Se contemplan seis entregas en beneficio de 23 mil 666 familias.

En apoyo a la alimentación de personas y familias vulnerables, con el acceso a alimentos nutritivos y de calidad, el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez llevó a cabo tres entregas de canastas alimentarias parte del Programa Impulsando tu Alimentación, en las colonias Benito Juárez, Izcalli Chamapa y en la Plaza Cívica de San Mateo Nopala. Se contemplan seis entregas en beneficio de 23 mil 666 familias.



En el Deportivo 21 de Marzo de la colonia Benito Juárez, al realizar la primera entrega de 4,300 despensas, destacó que con este programa se logrará el impulso más fuerte en la historia del municipio en cuanto a volumen de entrega de canastas, alrededor de 17 mil 200 naucalpenses serán beneficiados.



Dijo que como el primer presidente que proviene de las colonias, sabe el significado de que el dinero no alcance y la situación de que los ingresos no corresponden con los incrementos que se pueden dar, por ello se implementó este programa con el fin de aliviar los gastos en las familias.



En presencia de las beneficiarias y de servidores públicos municipales, Montoya Márquez informó “convocamos a las colonias que están en una situación más crítica de todo el municipio, en seis sedes. Hoy, mañana y pasado serán las tres primeras entregas en el Deportivo 21 de marzo, la Plaza Cívica San Mateo Nopala y el mercado de Izcalli Chamapa”.



El alcalde realizó la segunda entrega de canastas alimentarias en Izcalli Chamapa. Frente al Mercado municipal entregó 4,178, despensas a vecinas y vecinos de diversas colonias. En esta comunidad mencionó que el programa Impulsando tu Alimentación, se lleva a cabo con recursos municipales, “hoy los impuestos y los recursos se están utilizando en lo que verdaderamente se necesita y en la gente que verdaderamente lo requiere”, dijo.



En la tercera entrega de esta primera etapa, el gobierno municipal otorgó 2,028 apoyos alimentarios, en la Plaza Cívica de San Mateo Nopala. El alcalde señaló que próximamente otras tres entregas para la zona de las Huertas, en la zona Centro de Naucalpan y en la Zona Norte, lo cual significa que estamos llegando a todas las comunidades, que estamos llegando a la gente que verdaderamente lo necesita”.



El programa completo, contempla seis entregas de canastas alimentarias, calcula que un hogar promedio se compone de cuatro personas, por lo que beneficiará un aproximado de 23,666 familias -es decir, más de 94 mil personas, estimadas con ese mismo promedio por hogar-. Las canastas alimentarias contienen productos de primera necesidad como aceite, frijol, arroz, azúcar, atunes y avena, entre otros.



El programa “Impulsando tu Alimentación”, fue aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo del 09 de mayo y tiene como propósito contribuir al acceso a la alimentación de personas de entre 18 a 64 años del municipio de Naucalpan que se encuentren en condición de vulnerabilidad o en carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, así como, a personas en situación de contingencia, mediante la entrega de canastas alimentarias.



Finalmente, en el alcalde anunció mejoras urbanas y de transporte para la comunidad, como el Mexicable Línea 3, la primera Utopía y un OASYS en San Mateo y la entrega de la rehabilitación de la Avenida Minas Palacio, entre otros.



De igual forma, en todas las comunidades las y los vecinos agradecieron la entrega de canastas alimentarias, como la vecina de San Mateo, Stephanie Yesenia García quien, destacó que el alcalde Isaac Montoya es la cara del gobierno que la ciudadanía busca.