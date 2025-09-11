Se integran 3 mil beneficiarias de Toluca al Programa Mujeres con Bienestar

-Suman más de 15 mil personas apoyadas en Toluca. El programa incluye servicios como tarifas preferenciales, seguro de vida, atención a la salud y educación.

Es tiempo de mujeres y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa acciones enfocadas a brindar herramientas que favorezcan el desarrollo de este sector, por lo cual, tres mil personas de Toluca recibieron sus tarjetas del programa Mujeres con Bienestar, y con ello, en el municipio ya son más de 15 mil beneficiarias.



Durante la entrega de tarjetas, Juan Carlos González Romero, Secretario del ramo, resaltó que, el programa consiste en la entrega bimestral de 2 mil 500 pesos, los cuales recibirán las nuevas beneficiarias en la primera semana de octubre, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, para que puedan utilizar el recurso de forma libre.



Aseguró que el trabajo cercano de territorio, consolida el bienestar de los sectores más desprotegidos, que hoy son el centro de las políticas públicas para atender sus necesidades y transformar sus condiciones de vida, “porque no es una dádiva que da el Gobierno, es un derecho y es justicia social porque ustedes se han dedicado al hogar”.



Este programa incluye servicios adicionales como tarifa preferencial en transporte público, seguro de vida, el centro de capacitación digital, así como asistencia médica, dental, oftalmológica, psicológica, nutricional, legal, financiera, veterinaria y funeraria.



Juan Carlos González Romero destacó la oferta educativa que les permite continuar su etapa académica “el año pasado dimos cuatro mil títulos: tres mil de preparatoria y mil de universidad. No saben la alegría que nos da a nosotros porque terminar los estudios las va a seguir empoderando; es tiempo de mujeres, aprovéchenlo”.



En el evento también se entregaron de forma simbólica los programas Alimentación para el Bienestar y Servir para el Bienestar, que atienden a mujeres de 50 a 64 años y a personas con discapacidad para caminar.