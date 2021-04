México no tiene infraestructura para niños migrantes: Ebrard

El Canciller reconoció que en el País, además de la falta de infraestructura, no hay personal suficiente para atender a los menores migrantes.

El Canciller Marcelo Ebrard reconoció que en México hace falta infraestructura para atender a los migrantes menores de edad.

El funcionario dijo que “hay que ver que el DIF tenga los recursos necesarios, y que los procuradores que están especializados en niños sean más, porque creo que ahora hay muy pocos, eso también lo vamos a plantear ahora con el Congreso”.

“Necesitamos crear la infraestructura, porque no hay todavía, es muy pronto la aplicación de la ley, estoy consciente de eso, vamos a hacer un mayor esfuerzo”, expuso.

Agregó que en abril espera sostener una reunión con la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para insistir en el apoyo al Programa Integral de Desarrollo para Centroamérica.

“Estamos convencidos de que si no hay una acción de esa naturaleza, de ese orden de magnitud, no hay política migratoria que pueda funcionar. Simplemente las personas necesitan alternativas”, planteó.