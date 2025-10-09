Manuel Vilchis inaugura primer sistema de captación y purificación de agua en Zinacantepec

-Esta infraestructura impactará directamente a más de 400 vecinos que acuden diariamente a la Casa de Cultura “Matilde Zúñiga” para talleres y cursos

En el municipio de Zinacantepec, el presidente municipal, Manuel Vilchis Viveros, encabezó en coordinación con la Secretaría del Agua del Estado de México, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la organización Neta Cero y la Fundación Coca-Cola México (FEMSA), la inauguración del primer Sistema de Captación y Purificación de Agua Pluvial en la Casa de Cultura “Matilde Zúñiga”.



Vilchis Viveros reafirmó su compromiso con el bienestar de las familias zinacantepequenses y el uso responsable de los recursos naturales.



Durante el evento, Vilchis Viveros estuvo acompañado por Jorge Zavala Jorge, quien acudió en representación de Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México, Erick Ernesto Gutiérrez Muñoz, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola, además de contar con la presencia de regidoras, regidores, directoras, directores y vecinos de la comunidad.



Vilchis Viveros afirmó que este tipo de iniciativas como parte de una política pública hídrica busca garantizar el acceso al agua a través de soluciones sustentables e innovadoras.



Señaló que el agua se ha convertido en uno de los temas más relevantes a nivel mundial. Es preocupante la velocidad con la que los seres humanos hemos consumido y contaminado la cantidad disponible para sustentar la vida en este planeta. Por ello, debemos actuar con responsabilidad y visión.



Esta primera instalación en Zinacantepec forma parte del proyecto “Colectivos de Agua de Lluvia”, que contempla la colocación de 10 sistemas de captación y purificación de agua pluvial en espacios públicos de los municipios de Zinacantepec, Toluca, Lerma, Metepec y Calimaya.



Estos sistemas podrán captar hasta un millón 700 mil litros de agua al año, equivalentes a más de 172 pipas, beneficiando potencialmente a más de dos millones 800 mil habitantes del Valle de Toluca.



Pero se debe tomar en cuenta que esta acción no solo representa una solución técnica, sino un llamado a la reflexión colectiva sobre el verdadero valor del agua, y la urgencia de construir una política hídrica integral que promueva la participación activa de los gobiernos, la sociedad civil, la iniciativa privada y las comunidades.



Vilchis Viveros aseveró que esta infraestructura beneficiará de manera directa a más de 400 vecinos, quienes diariamente acuden al inmueble para participar de los talleres y cursos.



Finalmente, se invitó a toda la ciudadanía a visitar la Casa de Cultura “Matilde Zúñiga”, conocer el funcionamiento del sistema y hacer uso del agua captada y purificada, de forma gratuita, como un servicio más para la comunidad.



El Sistema de Captación y Purificación de Agua Pluvial es una infraestructura que recolecta agua de lluvia, la purifica y la pone a disposición de la comunidad para consumo y uso en espacios públicos.