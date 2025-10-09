Delitos de alto impacto disminuyeron en Edoméx en segundo año de Delfina Gómez: Cristóbal Castañeda Camarillo

-Compareció el Secretario de Seguridad ante Congreso, donde destacó los resultados de la estrategia integral para la Construcción de la Paz.

En el Estado de México se logró una reducción de 21.4 por ciento en los delitos de alto impacto durante el segundo año de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, derivado de la estrategia integral de seguridad, informó Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal, al comparecer ante la LXII Legislatura local con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.



El funcionario destacó que la coordinación con los tres órdenes de gobierno, el uso de inteligencia y tecnología, así como la participación activa de la sociedad civil, han permitido consolidar avances significativos en materia de seguridad pública.



“El compromiso institucional de las mujeres y hombres que integramos esta Secretaría y demás instituciones de seguridad cuyos esfuerzos siempre estarán dirigidos bajo la premisa de El Poder de Servir”, afirmó Castañeda Camarillo.



Entre enero y septiembre de 2025, los principales delitos de alto impacto registraron descensos notables, como el homicidio doloso, con 550 casos menos, que equivale a una reducción del 43%; el robo de vehículo, con 8769 casos menos, lo que representa una baja del 34.18%.



Además, destacan el robo a transporte de carga, con una disminución del 19%, es decir, 625 casos menos, y extorsión, con 754 reportes menos, una reducción del 29.40%.



Durante el mismo periodo, se llevaron a cabo un millón 682 mil 267 operativos de seguridad, que derivaron en la detención de 39 mil 122 personas y 37 mil 343 puestas a disposición ante el Ministerio Público.



Como parte de las acciones para debilitar a la delincuencia, fueron asegurados 13 mil 325 vehículos; 4728 armas blancas y de fuego; 608 kilogramos de estupefacientes; 617 mil 123 litros de hidrocarburos; 6 millones 093 mil 403 pesos en efectivo, y 417 millones 902 mil 112 pesos en mercancía.



Además, informó a los legisladores sobre el reclutamiento de mil efectivos; dignificación policial con el mejoramiento de salarios; dotación de 756 patrullas y 13 vehículos blindados; 23 mil 912 equipos tácticos especializados, entre otros.



El titular de Seguridad recordó que la estrategia el Estado de México para la Construcción de la Paz, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se basa en cinco ejes fundamentales: Atención de las causas de la inseguridad para fortalecer la prevención del delito; Más y mejores policías; Inteligencia e investigación; Coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, y Reinserción social.



Finalmente, aseguró que el Gobierno del Estado de México mantendrá y fortalecerá estas acciones para consolidar una entidad más segura y con instituciones cada vez más cercanas a la población.