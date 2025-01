Denuncia Alessandra Rojo de la Vega amenazas de muerte por operativo en Tepito

La mandataria local precisó que fue mediante mensajes privados de audio que recibió en su cuenta de Instagram en donde se escuchan amenazas e insultos en su contra.

A más de ocho meses de que fuera víctima de una agresión a balazos, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que fue amenazada de muerte tras haber encabezado operativo en el Barrio Bravo de Tepito.



“Sígueme jugando al vergas, hija de tu puta madre(..) te van a matar(..) sigue poniendo tus mamadas (..) ya te tenemos ubicada hija de puta madre” se escucha en los audios que fueron reproducidos por la alcaldesa.



Alessandra Rojo de la Vega reveló que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y que solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que atraiga el caso y que estudie ese perfil que, presumió, puede ser falso.



“La valentía no es la ausencia de temor, en un país donde ser mujer es en sí mismo una amenaza constante, vivir con el temor de ser víctima no es una excepción, es más bien la regla. Pero no vamos a permitir que las intimidaciones, que los intentos de desviarnos de la agenda de la paz y la seguridad para nuestros vecinos y vecinas, prevalezcan”.



Afirmó que siempre han tenido presente que hacer las cosas bien en la Cuauhtémoc, suponía algunos riesgos, pero construir el cambio, demanda ponerse al servicio de las que no tienen voz, de quienes no pueden ordenar su comunidad y, dentro de la ley, hacer todo lo esté en nuestras manos para cumplir, exclamó.



El 11 de mayo pasado, Alessandra Rojo de la Vega fue víctima de un atentado en su contra en calles de la colonia Peralvillo, al terminar un evento de su campaña electoral como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc.



Por este hecho fueron detenidas tres personas, quienes fueron procesadas por delitos de feminicidio en grado de tentativa en agravio de la también activista, quien el día de los hechos al estar arriba de una camioneta que estaba estacionada, un sujeto llegó y disparó en la parte trasera del vehículo.