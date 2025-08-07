Delfina Gómez da inicio a la reconstrucción de puentes vehiculares dañados por los sismos del 2017

-La obra, con inversión de 2 mil millones de pesos, forma parte del Plan Integral del Oriente y beneficiará a 10 millones de personas con mejor conectividad y seguridad vial.

Con una inversión histórica de dos mil millones de pesos, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, dieron el banderazo de inicio a las obras de reconstrucción de los puentes vehiculares 1 y 2 de Periférico Oriente en el municipio de Nezahualcóyotl.



“El arranque de esta obra, que tendrá una inversión cerca de 2 mil millones de pesos, encierra un especial simbolismo. Es una obra necesaria para el bienestar social, porque son los puentes vehiculares que dan conexión con la capital del país, abriendo oportunidades laborales, educativas, económicas y de esparcimiento”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



La Mandataria estatal explicó que los puentes 1 y 2 de Periférico Oriente resultaron dañados por los sismos de 2017, por lo que su reconstrucción es prioritaria para mejorar la conectividad y la seguridad de las personas que transitan diariamente por ellos, quienes reducirán hasta 40 minutos sus tiempos de traslado.



Esta es una obra emblemática del Plan Integral del Oriente que busca dignificar la movilidad y transformar la calidad de vida de 10 millones de mexiquenses y destaca el trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno en los municipios prioritarios de Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Texcoco, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Tlalnepantla, La Paz, Ecatepec, Valle de Chalco y Naucalpan.



El Plan Integral del Oriente del Estado de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla 121 obras y acciones de educación, seguridad, salud, infraestructura hidráulica, movilidad, pavimentación, repavimentación y bacheo de vialidades públicas, entre otros.



“Agradezco de verdad esa actitud generosa, determinada y comprometida a nuestra querida Presidenta y que se vea que el segundo piso de la Cuarta Transformación está trabajando, que se vea que tuvo que llegar una mujer con sensibilidad para poder atender esas necesidades que por muchos años no se habían visto”, aseguró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Las obras de los puentes Alameda se realizarán en dos etapas: primero se reconstruirá el puente con dirección al Estado de México, que será entregado en mayo de 2026 y luego el que va a la Ciudad de México, que estará listo en octubre de 2027.



Se rehabilitarán 1.2 kilómetros, se crearán más de mil 300 empleos, beneficiando a un millón de personas y mejorando la conexión con las autopistas México–Puebla y Peñón–Texcoco. Además, la zona aledaña será rehabilitada como un Sendero Seguro.



Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y representante de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que el Plan Integral Oriente del Edoméx contempla 11 mil 818 millones de pesos para mejorar el transporte público, la movilidad y el programa Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura; así como 405 millones de pesos en infraestructura educativa.



Mientras que, Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal del Gobierno de México, anunció la entrega de maquinaria para bacheo como parte las acciones de mejoramiento urbano en los 10 municipios del oriente del Edoméx.