Cae peligrosa célula del CJNG en el Valle de Toluca

Autoridades en Edoméx detienen a 27 integrantes de “Los Alfas”

Un operativo sin precedentes sacudió el corazón del Valle de Toluca: Eduardo “N”, alias El Alpha, presunto líder de la banda criminal “Los Alfas” o “Delta” al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado junto con más de 30 integrantes de su organización. La acción coordinada entre fuerzas federales, estatales y municipales culminó con el aseguramiento de cinco casas de seguridad y el hallazgo de un cuerpo envuelto en plástico, oculto en un pozo de San Luis Mextepec, Zinacantepec.



También se detienen a Nélida Alejandra “N”, pareja sentimental de alias “El Alfa”, investigada por los delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias.



La banda “Los Alfas” o “Delta” operaba como brazo ejecutor del CJNG en el centro del país, especializada en robo de vehículos —tanto con violencia como estacionados— que luego eran utilizados para cometer homicidios, asaltos, secuestros y extorsiones. Su captura representa un debilitamiento clave en las estructuras operativas del cártel en la región.



El Alpha y al menos 20 de sus cómplices fueron trasladados la noche del martes al penal de Santiaguito, bajo un dispositivo de seguridad extremo. Las autoridades confirmaron que los detenidos enfrentarán cargos por delitos contra la salud, homicidio, asociación delictuosa y otros ilícitos de alto impacto.



El megaoperativo fue resultado de un trabajo meticuloso de inteligencia entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Policía Estatal y la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca.



Además de los detenidos, se aseguraron vehículos, una motocicleta y diversas dosis de droga. El hallazgo del cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un pozo refuerza las líneas de investigación sobre posibles ejecuciones perpetradas por esta célula criminal.



De acuerdo a las investigaciones se determinó que las 27 personas detenidas conformaban un grupo criminal autodenominado “Los Alfas” dedicado a diversas actividades delictivas en la región del Valle de Toluca, donde presumiblemente perpetraron homicidios en agravio de integrantes de grupos delictivos antagónicos con el fin de controlar las actividades ilícitas en la región.



También se investigan otros delitos de alto impacto como secuestros, robos de vehículo y extorsiones en agravio de comerciantes en municipios de esta región de la entidad.



Antonio “N”, Enrique “N”, Osvaldo “N”, Enrique “NN”, Iván “N”, Geovanny “N”, Jesús “N”, Mario “N”, Alejandra “N”, Yarydza “N”, Elizabeth “N”, Rosa Icela “N”, Blanca Estela “N”, Karen “N”, Leslye “N” y los tres adolescentes son investigados por el delito flagrante de secuestro en agravio de dos víctimas, por lo que los adultos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, mientras que los menores de edad al Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec.



En tanto que César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, quedaron a disposición de un Juez por delitos contra la salud y ataques a las vías de comunicación. Por lo que hace a Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, Ángel Luis “N” y Margarito “N”, también fueron ingresados al Penal referido por el hecho flagrante de contra la salud.



La Fiscalía mexiquense continúa con las indagatorias para fortalecer las carpetas de investigación y llevar ante la justicia a todos los implicados. Las autoridades no descartan más detenciones en los próximos días.