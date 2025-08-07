Recupera terreno peso mexicano; cotizó en $18.63 por dólar

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 9.09%.

El peso mexicano se apreciaba ante un debilitamiento generalizado del dólar, mientras los inversionistas aguardaban el próximo anuncio de política monetaria de Banco de México.



Está previsto que el banco central modere en su decisión del jueves el ritmo de sus recortes a la tasa clave, en medio de señales de una desaceleración de la inflación y una economía que camina a paso lento.



La moneda nacional cotizaba en 18.6382 unidades, con una ganancia de un 0.52% apuntalada también por expectativas de que la Reserva Federal estadounidense comenzará a reducir los tipos de interés a partir de su siguiente encuentro de septiembre.



Los inversores trataban, además, de dilucidar el perfil del funcionario que cubrirá una próxima vacante en la Junta de Gobernadores del banco central después de que el presidente Donald Trump afirmó que decidirá sobre un candidato antes del fin de la semana.



El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC subía un 0.61% a 57,417.63 puntos. Las acciones de la minera Industrias Peñoles encabezaban las alzas, con un 3.38% más a 530.39 pesos.



Los títulos de los tres principales grupos aeroportuarios del país también operaban con ganancias luego de que reportaron en la víspera una mejora en el tráfico de pasajeros de julio.



En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 9.09%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9.74%.