MÉXICO PRIMER PAÍS EN DAR SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES DE APPS: SHEINBAUM

-Se logró el registro más alto de empleo de toda la historia con 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo afiliados al IMSS

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que ya son 1 millón 291 mil 365 trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales con seguridad social, con lo que se tiene el registro más alto de empleo de toda la historia con 23 millones 591 mil 691 puestos de trabajo afiliados al IMSS al 31 de julio.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la afiliación de 1.2 millones de trabajadoras y los trabajadores de plataformas digitales al IMSS es un hecho histórico que representa un avance en el acceso a los derechos laborales y con ello se da ejemplo al mundo.

Además de los trabajadores de plataformas digitales se observó un incremento mensual en el sector de la construcción con 24 mil 76 nuevos puestos de trabajo. El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que de las 1.2 millones de personas trabajadoras de apps que ahora tienen seguridad social, el 90 por ciento son hombres y el 10 por ciento son mujeres; de ellos, el 56 por ciento tienen menos de 35 años.

Además, dijo, quienes sean pensionados y sean conductores o repartidores, podrán seguir recibiendo su pensión y también se podrá continuar cotizando en Modalidad 40 del IMSS.

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, Quiahuitl Chávez Domínguez, puntualizó que, con la reforma laboral, las y los trabajadores de apps siguen eligiendo cuándo y con qué plataforma trabajar; se prohíbe a las plataformas cobrar por el uso de la aplicación; que cualquier sanción o desconexión debe ser explicada y revisada por personas, no por robots; además de que no se aumentan impuestos.

Recupera terreno peso mexicano; cotizó en $18.63 por dólar

7 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo …

México tiene el arancel más bajo del mundo: Ebrard

7 agosto, 2025
Destacado, Nacional

El secretario de Economía señaló que el promedio de aranceles en exportaciones se ubica en 6.5%. Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de …

Mara Lezama y Marcelo Ebrard impulsan el posicionamiento internacional de Q. Roo

7 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Este acto se enmarca en una jornada institucional dedicada a fortalecer la identidad productiva de la región. Empresarios y productores locales recibieron …

Construcción de puentes de Alameda Oriente unirá territorios y romperá muros invisibles de CDMX y Edoméx: Clara Brugada

7 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Esas obras, además de unir territorios, unirán familias, esperanzas, proyectos, trabajo y unificarán a la población en su quehacer cotidiano, indicó la …

Disfrutarán capitalinos de “Un verano para todos” en el Bosque de San Juan de Aragón

7 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Habrá presentación de Musas sonideras, concierto de Rock with not name, acrobacias y una obra de teatro La SEDEMA de CDMX, invita …

Cae peligrosa célula del CJNG en el Valle de Toluca

7 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Autoridades en Edoméx detienen a 27 integrantes de “Los Alfas” Un operativo sin precedentes sacudió el corazón del Valle de Toluca: Eduardo …

Delfina Gómez da inicio a la reconstrucción de puentes vehiculares dañados por los sismos del 2017

7 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La obra, con inversión de 2 mil millones de pesos, forma parte del Plan Integral del Oriente y beneficiará a 10 millones …

Listo Edoméx para implementar CURP Biométrica gracias a su Registro Civil: Horacio Duarte

7 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Durante la conmemoración del 164 aniversario del Registro Civil en el estado, señalan que la institución vive una transformación sensible y humanista, …

Rectora de la UAEMéx continúa diálogo con facultades en protesta

7 agosto, 2025
Destacado, Edomex

La Dra. Martha Patricia Zarza se reunió con estudiantes de Artes, Contaduría y Antropología. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado …

Ricardo Moreno presenta “Plan de Obras 2025” en Toluca

7 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que se contará con una inversión de 583 millones de pesos para ejecutar 78 obras públicas en 2025. El presidente municipal …

Entrega Fernando Flores equipo táctico y estímulos económicos a policías de Metepec

7 agosto, 2025
Destacado, Edomex

En el informe mensual emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se informó que Metepec tuvo una …

“Comprometidos en Naucalpan para recuperar la paz y la confianza ciudadana”: Isaac Montoya

7 agosto, 2025
Destacado, Edomex

En Naucalpan bajan de manera significativa 57.1% los delitos de alto impacto, en comparativa del mes de enero vs julio. La Estrategia …

Reafirma Mexicaltzingo su compromiso ambiental con jornada de reforestación

7 agosto, 2025
Destacado, Edomex

La alcaldesa plantó junto con la comunidad decenas de árboles frutales, entre ellos manzanos, perales y ciruelos. La presidenta municipal Saray Benítez …

Tras amenazas, árbitra Katia García recibe apoyo de presidencia, FMF y la FIFA

7 agosto, 2025
Deportes, Destacado

Fue tras pitar el partido de Leagues Cup cuando las amenazas en su contra se volvieron virales por las redes sociales. Tras …

Regina Murguía se encuentra estable después de ser operada de cáncer

7 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

En un post la integrante de JNS, menciona: “Estoy más viva que nunca”, mientras se recupera. La cantante mexicana Regina Murguía, integrante …

20 MIL NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SON VÍCTIMAS DE TRATA EN MÉXICO

6 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Muchos de estos casos ocurren en la oscuridad, sin testigos, sin denuncias, sin justicia. En México, al menos 20 mil niñas, niños …

Recibirá Sedena más recursos para Mexicana

6 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La Sedena sumó durante el segundo trimestre del año 4,797.7 millones de pesos a su presupuesto. La Secretaría de la Defensa Nacional …

Avanza el rescate de Pemex mediante el Plan Estratégico 2025-2035

6 agosto, 2025
Destacado, Nacional

Señalaron que a partir de 2027 Petróleos Mexicanos tendrá suficientes ingresos para pagar su deuda y presupuesto para inversiones Presentaron el Plan …

Mesa Seguridad Turística fortalecerá experiencias para turistas, visitantes y locales: Mara Lezama

6 agosto, 2025
Destacado, Nacional

-Se presentan dos nuevas propuestas: la Matriz de Riesgos de Quintana Roo y el Protocolo General de Atención a Turistas en Situaciones …

“En CDMX existen menos robos, menos impunidad y menos homicidios”: Clara Brugada

6 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-*Los delitos de alto impacto se redujeron 61 por ciento y los homicidios 51 por ciento, respecto a 2019 La Jefa de …

Alcaldía Cuauhtémoc suspende establecimientos clandestinos peligrosos para la comunidad

6 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Las accesorias fueron clausuradas por representar un riesgo para la comunidad y operar fuera del giro permitido. Como parte de las acciones …

Delfina Gómez reconoce trabajo del PJEdoméx por su liderazgo institucional

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Gobernadora y autoridades estatales destacaron papel del Poder Judicial mexiquense en la transformación democrática el país. Con un llamado a la transformación …

Modernización del mercado de Chiautla impulsará el comercio y el empleo: Delfina Gómez

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Con una inversión de 19.6 mdp, el Gobierno del Estado de México moderniza el corazón comercial del municipio; genera más de mil …

GEM invita a postularse para obtener beca del 100% para estudiar ingeniería agrícola en Honduras

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Cuatro ingenierías disponibles en la Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano”: Agronomía, Agroindustria Alimentaria, Agronegocios y Ambiente y Desarrollo. El Gobierno del Estado de …

Rectora Patricia Zarza da la bienvenida al nuevo semestre 2025-B de la UAEMéx

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que mantendrá su compromiso de garantizar el derecho a la educación y fortalecimiento de la comunidad universitaria en este nuevo ciclo. …

Toluca se ilumina con 750 luminarias modernas y rehabilitadas: Ricardo Moreno

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-Fueron rehabilitadas 750 lámparas para beneficiar el traslado seguro de mujeres y hombres toluqueños Las familias toluqueñas, niñas, niños, mujeres y adultos …

Edoméx acerca servicios gratuitos a población LGBTIQ+ con la Feria de la Diversidad

6 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-El evento se llevará a cabo el 9 de agosto, de 09:00 a 15:00 horas, en el Teatro al Aire Libre de …

Toluca hace la diablura: vence a New York en Leagues Cup

6 agosto, 2025
Deportes, Destacado

El equipo mexicano estuvo por un tiempo abajo en el marcador, pero lograron darle la vuelta en la primera parte. Los Diablos …

Internan a Francis Ford Coppola de emergencia en Roma

6 agosto, 2025
Destacado, Espectáculos

El director presentó una fibrilación auricular tras llegar a Roma. El reconocido cineasta Francis Ford Coppola, de 86 años, fue hospitalizado de …

OMAR REYES NUEVO TITULAR DE LA UIF

5 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Reyes Colmenares se desempeñaba como titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal. …

Mal inicio para el peso y la Bolsa Mexicana

5 agosto, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Los inversionistas también asimilaban la publicación de cifras locales que mostraron una leve mejora en la confianza de los consumidores el mes …

México ante inminente catástrofe alimentaria por aranceles de EUA: UNTA

5 agosto, 2025
Destacado, Nacional

La UNTA advirtió que el maíz puede ser utilizado como un arma de presión en esta guerra arancelaria. La Unión Nacional de …

Festival Cervantino 2025 tendrá inversión de 290 mdp

5 agosto, 2025
Destacado, Nacional

En esta ocasión llegará hasta Chicago, para honrar el trabajo y el corazón de la comunidad migrante. La 53ª edición del Festival …

CDMX tiene la Red de Bienestar más grande a nivel internacional: Clara Brugada

5 agosto, 2025
CDMX, Destacado

La capital del país consolida una política social que considera beneficios a recién nacidos, jóvenes, estudiantes y personas adultas mayores, programas garantizados …

Va Tabe por Cero Baches en alcaldía Miguel Hidalgo

5 agosto, 2025
CDMX, Destacado

-Dejarán sus escritorios colaboradores y voluntarios de las diferentes áreas para salir a las calles y reparar más mil 700 baches en …

Programa “Toluca se Pone Guapa” inspira a otras ciudades: Ricardo Moreno

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

En la CDMX, la jefa de gobierno Clara Brugada ha adoptado este modelo toluqueño. El programa ancla de la administración que encabeza …

“La seguridad y espacios que promuevan la salud y el deporte no pueden esperar en el Oriente del Edoméx”: Delfina Gómez

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex, Portada

La mandataria entregó 20 patrullas y equipamiento a la policía, además entregó las instalaciones del Deportivo “Herreros” en Chimalhuacán. La Gobernadora Delfina …

Integra Delfina Gómez a Tultitlán al Mando Unificado Oriente

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex

-La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabeza reunión con presidentas y presidentes municipales de la región; resalta que julio registró la cifra más …

Rectora Patricia Zarza presenta al nuevo gabinete de la UAEMéx

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Su gabinete estará integrado por 10 mujeres y 4 hombres; además anunció la creación de nuevas secretarías. La rectora de la Universidad …

Manuel Vilchis dio inicio a cursos de verano “EcoLocura de Verano”

5 agosto, 2025
Destacado, Edomex

Estuvo acompañado de su esposa, Jessica Ríos Lara, presidenta del DIF Zinacantepec. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, dio inicio …

