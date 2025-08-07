México tiene el arancel más bajo del mundo: Ebrard

El secretario de Economía señaló que el promedio de aranceles en exportaciones se ubica en 6.5%.

Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Economía, aseguró que México ostenta hoy la tasa efectiva de arancel más baja del mundo, consolidando al país como uno de los socios comerciales de Estados Unidos más competitivos a nivel global.



Fue durante la firma del convenio del Polo de Desarrollo Económico del Bienestar en Quintana Roo, donde Ebrard subrayó que el promedio de aranceles que enfrenta México en sus exportaciones se ubica en apenas 6.5%, por debajo incluso de economías desarrolladas como Japón, Alemania o Corea del Sur.



Ebrard afirmó: “México es el país que tiene la tasa efectiva más baja del mundo hoy, 6.5 por ciento. Es un promedio de todo lo que exportas entre lo que te están cobrando de arancel”.



Destacó que la administración de Claudia Sheinbaum ha sabido gestionar hábilmente el entorno, evitando que México caiga en la línea de fuego de los nuevos gravámenes impulsados desde Washington.



Señaló que uno de los principales logros fue la obtención de una prórroga de 90 días para adecuarse a las nuevas reglas del juego arancelario, un beneficio del que solo han gozado China y México.



De acuerdo con el funcionario, incluso bloques tan influyentes como la Unión Europea deberán enfrentar pagos por hasta 700 mil millones de dólares para mantener acceso al mercado estadounidense.



Reveló que desde enero el 84% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ya no paga aranceles, lo que representa un blindaje clave para sectores industriales, manufactureros y agroalimentarios.



Y señaló que ante la pregunta hecha por colegas de Japón y un periodista en Washington: “¿Cómo le hicieron?”. Les respondí: “Desde enero tenemos ese acuerdo. Los acuerdos que están firmando ahorita están terribles, y nosotros ya lo tenemos”, presumió.