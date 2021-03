LEGISLADORES EXIGEN REDISEÑAR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN; NO FUNCIONA

Representantes de la oposición critican que la actual campaña contra el Covid-19 ha sido usada con fines electorales y que la estrategia del gobierno federal no ha sido lo suficientemente rápida.

Ha pasado ya un año de que se registrara el primer caso de Covid-19 en México y la situación no tiene visos de mejoría; a un año se advierte que la estrategia implementada por el Gobierno Federal no ha dado resultados y se ha manchado con señalamientos de uso electoral y manipulación de cifras.

Por ésta razón, legisladores de oposición demandaron, una vez más al Presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de usar la vacuna con fines electorales y permitir el rediseño de la campaña a fin de que la población sea inmunizada lo más rápido posible.

Las voces fueron coincidentes. La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, expuso que la pandemia sigue provocando un alto número de muertes – lo cual es lamentable – y, al ritmo que se aplica la vacuna la inmunización para 83 millones de personas como se propone, no será factible en el plazo que estipula el sector salud.

En este sentido, dijo que México está cerca de llegar a los 200 mil decesos por coronavirus, mientras el Gobierno federal no ha sido capaz de instrumentar una campaña de vacunación lo suficientemente rápida y, de hecho, esa lentitud en la campaña de vacunación es ocasionada no sólo por la escasez de las dosis, el retraso en su producción y el acaparamiento de éstas, sino por el ineficiente programa de inmunización, las improvisaciones, las ocurrencias y el uso político y electoral de las vacunas.

En este sentido, expuso que además de los daños a la salud de miles de mexicanos, la pandemia deja al descubierto una serie de errores en materia de política económica, que deriva en la crisis financiera más grave de los últimos tiempos.

La legisladora ejemplificó que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) un millón 10 mil 857 empresas, equivalente al 20.81 por ciento del total en el país, tuvieron que cerrar en los últimos 17 meses por problemas económicos provocados por la pandemia.

Pero también expuso que de los 4.9 millones de micros, pequeños y medianos establecimientos que había antes de la pandemia, sólo sobrevivieron 3.9 millones, que representan el 79.19 por ciento. El mismo organismo, agregó, determinó que la crisis provocó una pérdida de más de 12 millones de empleos, entre trabajos formales e informales, en tan sólo dos meses.

Ante estos hechos irrefutables, Juárez exigió al Presidente López Obrador que para salir cuanto antes de la crisis de salud y económica provocada por el Covid-19, deje de usar las vacunas con fines clientelares en beneficio de Morena y permita un rediseño de la campaña de vacunación para que la población sea inmunizada de forma rápida.

Al respecto, el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el doctor en Ciencias de la Salud, Éctor Jaime Ramírez, calificó como desastroso el programa de vacunación del Gobierno federal, ya que éste no ha podido cumplir las metas establecidas por él mismo en su plan rector.

El legislador por el Partido Acción Nacional (PAN) explicó que la primera meta del Ejecutivo Federal fue vacunar a todo el personal de salud, pero las cifras no cuadran, porque el Segundo Informe de Gobierno reconoce la existencia de 1.5 millones de trabajadores de salud, lo que implicaría tres millones de vacunas y, de acuerdo con los reportes oficiales, a México sólo han llegado dos millones de dosis.

Agregó que la segunda meta es vacunar a adultos mayores, pero el esquema para inmunizar a este sector inició en las zonas rurales y no en las urbanas, donde este sector poblacional está más concentrado y, por ende, existe mayor capacidad de contagio y habría sido logísticamente más fácil distribuir las dosis.

El problema, asegura el legislador, es que el Gobierno Federal no quiso escuchar a quienes alertaron por este craso error, ya que en ello hay un interés electoral: inmunizar a los adultos mayores de sectores rurales para que puedan ir a votar el próximo 6 de junio.

“Se han pedido tres altos en el camino formalmente, los legisladores pedimos, nosotros, un alto en el camino desde junio, porque visualizamos que se iba a rebasar su escenario catastrófico, el cual ya rebasamos tres veces. Morena no lo autorizó. Los ex Secretarios de Salud le entregaron, yo mismo se lo entregué en su mano al propio Secretario de Salud en sesión del Congreso, cómo corregir el rumbo, lo desestimaron”, lamentó.

El médico cirujano señaló que el Gobierno federal también cuenta con un documento elaborado por un grupo de investigadores de la UNAM encabezados por el Rector Enrique Graue, por lo que llamó a éste a escuchar las recomendaciones de los expertos, a hacer un alto en el camino y a rediseñar la estrategia de vacunación.