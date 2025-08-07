Mara Lezama y Marcelo Ebrard impulsan el posicionamiento internacional de Q. Roo

Este acto se enmarca en una jornada institucional dedicada a fortalecer la identidad productiva de la región.

Empresarios y productores locales recibieron 14 certificados “Hecho en México”, que representan el reconocimiento oficial a la calidad, identidad y potencial exportador de los productos locales, de manos de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y del secretario Economía Marcelo Ebrard Casaubón.



Durante el evento se informó que estos productos ya cuentan con el distintivo “Hecho en Quintana Roo”. La certificación “Hecho en México” forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la industria mexicana y posicionar a Quintana Roo como referente de innovación y sostenibilidad.



Lezama destacó que con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y el apoyo del secretario Marcelo Ebrard, se construye un nuevo rostro para Chetumal, una ciudad que vuelve a brillar, a ser motor de desarrollo y a estar en el centro de las decisiones.



El secretario Marcelo Ebrard, después de destacar la gestión incansable de la gobernadora Mara Lezama por la creación del Polo de Desarrollo de Chetumal, explicó que el impulso del distintivo “Hecho en México” forma parte del “Plan México”, que tiene por objetivo impulsar la producción y el consumo local y afrontar con éxito los embates del cambio económico mundial.



Y los Polos de Desarrollo tienen por objetivo impulsar esa producción, el crecimiento económico, el fomento a la inversión, es poner la infraestructura, los incentivos fiscales, ir a buscar las empresas. Eso se está haciendo en Chetumal, la capital del estado.



Al destacar la importancia del distintivo “Hecho en México”, el secretario Marcelo Ebrard indicó que se han entregado mil 100, que garantizan la calidad del producto, les dan identidad en el mundo. Pidió que se cuide esa calidad y esa imagen.



Este acto se enmarca en una jornada institucional dedicada a fortalecer la identidad productiva de la región y consolidar su integración en las cadenas de valor nacionales e internacionales, con visión transformadora y como parte del Plan México impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.



Durante el evento, se reconoció a las y los empresarios que, con talento, esfuerzo y compromiso, han colocado a Quintana Roo en el mapa nacional como un estado que genera valor agregado, innovación y sustentabilidad. Las empresas con la marca “Hecho en México” son: Altsil, Playa del Bikini, Antal México, La Tradicional, Faymon, Chokilkin, Dicogra, Hilos del Mar, Levitex del Caribe, Mimetate, Café Damalo, Mande Patrón y Chicza.



De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), actualmente 290 empresarias y empresarios procesan cerca de 3 mil productos con el distintivo “Hecho en Quintana Roo”, muchos de los cuales ya están en proceso de certificación nacional.



Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que contempla más de 607 millones de pesos disponibles para financiamiento de MiPyMEs y una política pública activa para vincular la producción local con mercados turísticos, nacionales e internacionales.