Reanuda sus operaciones el buque escuela Cuauhtémoc

El navío comenzó funciones después de que un equipo de astilleros especializados lo repararan con éxito.

El buque-escuela Cuauhtémoc reanudó sus operaciones tras chocar el pasado mayo con el puente de Brooklyn, en Nueva York, en un accidente en el que fallecieron dos tripulantes.



Según un comunicado del Consulado General de México en Nueva York, el navío tuvo un zarpe simbólico de prueba por las aguas que rodean la Gran Manzana después de que un equipo de astilleros especializados lo repararan con éxito.



Su salida estuvo encabezada por el comandante del buque, el capitán Víctor Hugo Molina, y contó con la presencia del cónsul mexicano en la ciudad, Marcos Bucio, así como con el agregado naval de México en Washington y los agregados naval y militar ante la ONU.



Bucio visitó las instalaciones del buque y conversó con integrantes de la tripulación, “expresándoles su reconocimiento por la disciplina, el profesionalismo y el espíritu de servicio con el que representan a México en altamar”.



El buque zarpará de la Gran Manzana en los primeros días de octubre para regresar a México, consolidando una nueva travesía cargada de memoria, resiliencia y honor, apunta el consulado.



El Cuauhtémoc, el buque insignia de la Marina mexicana, que transportaba a 277 tripulantes, impactó el pasado mayo contra el puente por razones aún sin aclarar, rompiendo los tres mástiles, una imagen que pudo ser grabada por numerosas personas con sus teléfonos móviles.



El cónsul volvió a agradecer hoy al alcalde de Nueva York, Eric Adams, por su solidaridad con la tripulación y por acompañar institucionalmente al embajador mexicano, Esteban Moctezuma Barragán, y al personal del Consulado tras el accidente.



La institución destaca además que en los próximos días empleados consulares ayudarán a los 176 nuevos cadetes que se incorporarán al buque en Nueva York con sus trámites migratorios.