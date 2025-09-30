Marina del Pilar invita a estudiantes de prepa a solicitar beca Benito Juárez

La inscripción estará vigente del 1 al 15 de octubre.

Estudiantes inscritos en preparatorias públicas de Baja California podrán aplicar a la Beca para el Bienestar Benito Juárez, cuya inscripción estará vigente del 1 al 15 de octubre, confirmó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.



“Los jóvenes son el corazón de la transformación, por eso hoy cuentan con las becas Benito Juárez y Rita Cetina, otorgadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, puntualizó la mandataria.



La titular del Poder Ejecutivo en la entidad subrayó que para este gobierno, la educación es un derecho, no una mercancía, por lo que invitó a las y los jóvenes que cursan el bachillerato o profesional técnico bachiller en modalidad escolarizada o mixta a inscribirse.



También recalcó que la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es un programa prioritario cuyo apoyo consiste en 1,900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar, para asegurar que ninguna alumna o alumno se vea obligado a abandonar sus estudios y sus sueños por falta de recursos.



Indicó que para acceder a este apoyo es necesario tener la Llave MX, si no se cuenta con ella obtenerla es fácil ingresando al enlace https://www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml?faces-redirect=true



Los estudiantes también deben proporcionar CURP, número de celular, correo electrónico, clave de su centro escolar y comprobantes digitalizados de estudios y domicilio y en caso de ser menor de edad también deberán proporcionar el CURP, número de celular, correo electrónico e identificación oficial digitalizada de su padre, madre o tutor.