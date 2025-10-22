Brillará Taxco en la 88ª Feria Nacional de la Plata: Evelyn Salgado

-Celebrará Guerrero el concurso de platería para premiar la creatividad y las técnicas originales de la orfebrería

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció la 88ª edición de la Feria Nacional de la Plata en Taxco de Alarcón, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 6 de diciembre, con un festival cultural destinado a difundir, promover y comercializar la orfebrería, atrayendo turismo y generando una importante derrama económica para el estado.



La mandataria estatal invitó a las y los artesanos plateros a participar en este festival y en el Concurso Nacional de Platería, que impulsará la creatividad y el talento artesanal para hacer de esta edición la mejor de todas.



El evento contará con la participación de plateros locales y nacionales, se realizará el Concurso Nacional de Platería en diversas categorías como joyería, orfebrería, escultura y nuevas tendencias. Este certamen tiene como objetivo reforzar la identidad nacional y guerrerense, al tiempo que se difunden y promueven las técnicas originales de la platería mexicana.



Entre los reconocimientos destacan: Galardón Nacional de Platería, con un premio de 100 mil pesos, el galardón Gobierno del Estado de Guerrero, con 90 mil pesos y el galardón William Spratling, con 80 mil pesos.



Las obras ganadoras serán exhibidas posteriormente en el Centro Cultural Casa Borda. Las piezas participantes se recibirán los días 21 y 22 de noviembre en dicho recinto.



La secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, señaló que dentro de las actividades de la feria se contempla una amplia programación artística y cultural en la tradicional Plaza Borda de la ciudad colonial, donde el arte, la música y la gastronomía local ofrecerán un ambiente festivo que fortalecerá la identidad guerrerense.



El alcalde Juan Andrés Vega Carranza destacó que esta fiesta de la plata representa la identidad y el orgullo de los taxqueños, al resaltar las raíces plateras y el ingenio de las y los artesanos que enaltecen el talento guerrerense, además de reconocer a la gobernadora Evelyn Salgado su impulsa para posicionar a Taxco en la preferencia turística a nivel nacional.