Programa “Ayudamos a las Mujeres” será el gran legado en Nuevo León: Samuel García

-A través de este programa las mujeres pueden tener beneficios en el transporte público, emprendimientos y en la Cobertura Universal de Salud.

Tras llevar al municipio de García la entrega de tarjetas de “Ayudamos a las Mujeres”, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, destacó que este programa será un legado en el Estado.



Acompañado de Mariana Rodríguez Cantú, el Mandatario estatal señaló que en México y Nuevo León en al menos el 50% de las familias las mujeres son quienes se encargan de cuidar a sus padres, hijos, sobrinos, nietos y se convierten en el sustento del hogar, sin embargo no se reconoce este esfuerzo.



Por lo que aseguró que desde el Gobierno estatal se reconoce el trabajo de las mujeres quienes podrán tener acceso a un apoyo de 2 mil pesos mensuales, transporte gratuito y cobertura universal de Salud.



“Nuestro gobierno, que es muy humano, que es muy sensible, determinó que era muy importante reconocerles. Dijimos ‘hay que ayudar a quien más lo necesita’ y por eso sacamos este programa, el cual no existe en todo México. Son tres segmentos, mujeres emprendedoras, mujeres cuidadoras y mujeres jefas de familia.



El Gobernador de Nuevo León también dio a conocer a los ciudadanos de García que se está trabajando para seguir mejorando la seguridad, el tema del transporte sobre todo el del agua que habían sido dejados en el olvido en la administración pasada.



“En el agua, el tubo que dejó el gobierno anterior era de 24 pulgadas, abastecía a todo García. No había manera que llegara el agua. El año pasado empezamos a meter más tubo y más bombas porque la presión del agua no se vaya parando. Ya es un tubo muy grande y bombas nuevas que están jalando a 1000 para empujar el agua para arriba. Ya no va a haber excusa para que llegue el agua hasta García y tengan agua 24/7, pero lo más importante es que esa infraestructura es para los siguientes 20 años.



Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú destacó que es importante que el gobierno respalde con oportunidades y otras opciones para realizarse también de manera profesional. Agregó que es por ello que el Gobierno de Nuevo León reconoce el tiempo y esfuerzo de las jefas de familia, cuidadoras y emprendedoras.



“Hoy estamos en una posición desde el Gobierno del Estado de tomar decisiones y de poder hacer cambios y políticas públicas que respalden todo esto que las mujeres necesitamos. Son muchas las estrategias que estamos haciendo bajo el mismo programa que se llama Ayudamos a las mujeres”, mencionó.