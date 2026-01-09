Refuerza Mara Lezama confianza en la seguridad de Quintana Roo

-Entrega unidades recuperadas y exhorta a denunciar y participar en los filtros de seguridad ciudadana, los que han dado buenos resultados.

En un acto que simboliza justicia y confianza recuperada, la gobernadora Mara Lezama Espinosa restituyó 10 motocicletas y 3 automóviles a sus legítimos propietarios, como resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y las corporaciones municipales.



Durante el evento se informó que las unidades devueltas son vehículos recuperados mediante acciones de investigación y operativos ciudadanos conjuntos. Mara Lezama citó que el robo de un vehículo no solo representa una pérdida material, sino que afecta directamente la tranquilidad, la seguridad y el tiempo de vida de las familias.



De acuerdo con cifras oficiales, a lo largo de 2025 se logró la recuperación de 842 unidades en Quintana Roo, mientras que en la primera semana de 2026 ya se concretó la entrega de las primeras unidades del año, lo que refleja la efectividad de los filtros de seguridad ciudadana y la continuidad de las estrategias de seguridad pública.



Mara Lezama invitó a la ciudadanía a presentar la denuncia correspondiente en caso de ser víctimas de un delito, al señalar que este paso es clave para activar los mecanismos de búsqueda y recuperación. Al devolverlas las unidades, también les entregó un chip GPS que facilitará la localización, en caso necesario.