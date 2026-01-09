En Lerma continuamos trabajando en beneficio de los habitantes: Ramírez Ponce

Durante la sesión, Ramírez Ponce nombró a la Dra. Guadalupe Gutiérrez González como Directora de Educación del Ayuntamiento de Lerma.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, se reunió con su cabildo para plantear diferentes acciones en beneficio de los habitantes del municipio.



Originaria de San Mateo Atarasquillo, la Dra. Guadalupe cuenta con una amplia trayectoria académica y científica, informó el edil.



Mencionó que en 2020 y 2024 recibió la distinción “Perfil Deseable”, la cual se entrega a profesores PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente).



Así mismo, señaló, es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Inmunología, y ha sido docente en diferentes instituciones de educación básica, media superior y superior, desde el año 2008.



Señaló que la Dra. cuenta con el registro y solicitud de patentamientos, así como una amplia labor de investigación científica, participación en congresos y seminarios, bajo la línea de investigación “Inmunidad y cambios adaptativos ante infecciones respiratorias”.



Ramírez Ponce también mantuvo una reunión de trabajo de manera remota con el maestro Alex Viedma, subsecretario general de Gobierno, además de varios miembros de Probosque del Estado de México.



Durante la reunión, se llevaron a cabo las acciones para definir la implementación del Programa Interinstitucional de Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales en el Edoméx.