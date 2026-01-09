Anuncia Marina del Pilar convocatorias para fortalecer proyectos productivos en BC

La mandataria explicó que estos financiamientos contemplan plazos de hasta 36 meses, una tasa accesible y el beneficio de cero intereses por pago puntual

Con el propósito de fortalecer el crecimiento y la consolidación de los proyectos productivos en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda informó que están por iniciar las convocatorias para los programas de financiamiento Tu Idea, Tu Negocio, Emprende Tradicional y Emprende Empresarial, los cuales ofrecerán créditos que van de los 10 mil a los 500 mil pesos.

La mandataria explicó que estos financiamientos contemplan plazos de hasta 36 meses, una tasa accesible y el beneficio de cero intereses por pago puntual, con el objetivo de apoyar el desarrollo de negocios, fortalecer el autoempleo y acompañar a quienes buscan hacer crecer su actividad productiva.

“Vamos a apostar por la creatividad y la energía de los jóvenes. Habrá financiamiento e incubadora de empresas para proyectos de ferias de emprendimiento para jóvenes; el propósito es financiar empresas originales y proyectos de jóvenes con vocación de autoempleo y negocio”, expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Fomento Económico, Michelle Guerrero Jaimes, refirió que, a través de estos programas, durante 2025 se canalizaron 68 millones de pesos en financiamientos, lo que contribuyó al fortalecimiento del desarrollo económico local y del ecosistema emprendedor en el estado, en giros como consultorios dentales, restaurantes, servicios de hotelería, carpintería, mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, así como comercios minoristas y mayoristas de alimentos, ropa y calzado, entre otros.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía e Innovación, estos apoyos están diseñados para fortalecer los proyectos productivos, impulsar su crecimiento y contribuir al desarrollo económico del estado, con trámites totalmente personales y gratuitos.

Este esfuerzo forma parte de una política pública con enfoque en la equidad de género, que ha contribuido a la generación de 633 empleos, de los cuales 235 son ocupados por mujeres y 398 por hombres, reafirmando el compromiso institucional con la inclusión laboral y el desarrollo sostenible.

Las y los emprendedores, comerciantes y empresarios interesados podrán consultar las convocatorias durante el mes de enero en el portal www.bajacalifornia.gob.mx/sei/ImpulsaBC, acudir a las oficinas de la Secretaría de Economía e Innovación en su municipio o comunicarse a los números telefónicos habilitados para recibir orientación personalizada.

Se recordó que todos los trámites son personales y completamente gratuitos. En caso de presentarse cobros indebidos, estos pueden ser reportados a la Coordinación de Transparencia a los teléfonos (664) 973 0424 o (686) 558 1000, extensión 1579, o a través del Portal de Transparencia de Baja California.

