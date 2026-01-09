Edoméx registró en diciembre el menor número de homicidios diarios en 15 meses: Delfina Gómez

-En septiembre de 2024 se registraban en el Estado de México entre seis y siete homicidios al día; para diciembre de 2025, la cifra se redujo a alrededor de tres diarios.

Durante la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se dio a conocer que el Estado de México registró en diciembre de 2025 el menor número de homicidios diarios de los últimos 15 meses, de acuerdo con los reportes de seguridad presentados a nivel nacional.



La información expuesta refleja una reducción gradual y sostenida en la incidencia de este delito en la entidad, como resultado del seguimiento continuo a la estrategia de seguridad y de la coordinación institucional que se realiza en la Mesa de Paz del Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



“En la Mesa de Paz dimos seguimiento al reporte de seguridad presentado en la Mañanera Del Pueblo, donde se observa una tendencia a la baja en el delito de homicidio doloso durante los últimos 15 meses. Diciembre de 2025 registró el nivel diario más bajo del periodo. Reforzaremos la coordinación para mantener esta tendencia”, compartió la gobernadora Delfina Gómez en redes sociales.



De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 el promedio diario de homicidios dolosos en la entidad se redujo en aproximadamente 54 %, lo que permite dar seguimiento objetivo a la evolución de este delito.



En la cuarta sesión del año de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.