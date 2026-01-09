Alcaldía Cuauhtémoc es sede de torneo de box de los Juegos Deportivos de la CDMX

-Este evento reafirma el compromiso de la Alcaldía Cuauhtémoc con el impulso al deporte, la inclusión y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes deportistas.

La Alcaldía Cuauhtémoc, que es gobernada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, es sede del Torneo de Box de los Juegos Deportivos de la Ciudad de México, un evento que reunirá a más de 120 boxeadoras y boxeadores de las 16 alcaldías.



El Deportivo Morelos fue el escenario de la inauguración de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos CDMX 2025–2026, en la disciplina de boxeo, donde se dieron cita deportistas, entrenadores y autoridades deportivas para dar arranque a esta importante competencia.



Durante este torneo, la Alcaldía Cuauhtémoc fungirá como sede oficial del boxeo, por lo que las competencias se llevarán a cabo del 5 al 13 de enero, consolidando al Deportivo Morelos como un espacio abierto al deporte, la disciplina y el desarrollo de nuevos talentos.



Con este tipo de encuentros, el gobierno de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega reafirma su compromiso con el deporte como una herramienta de inclusión y crecimiento para niñas, niños y jóvenes, impulsando actividades que fortalecen la convivencia, el esfuerzo y la formación integral de las y los deportistas de la ciudad.