Activa GEM plataforma digital EquiData; difundirá información con perspectiva de género

-Dicha herramienta permite visibilizar situación, brechas y avances en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Edoméx.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), pone a disposición de la ciudadanía la plataforma digital EquiData, herramienta de acceso público que concentra y difunde información estadística con perspectiva de género, que permite visibilizar la situación, brechas y avances en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Edoméx.



María Esther Rodríguez Hernández, titular de la SeMujeres, informó que EquiData tiene como finalidad fortalecer la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y la rendición de cuentas, mediante datos confiables, actualizados y desagregados respecto a servicios de salud, educación, participación política, así como indicadores sobre distintos tipos de violencia por razón de género.



Entre los principales beneficios de EquiData se encuentran el acceso libre a indicadores, mapas y gráficas sobre temas clave como violencia de género, desigualdad social, participación política, educación, salud, bienestar y grupos prioritarios, lo que permite a autoridades, academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general contar con evidencia para el análisis, la investigación y la incidencia pública.



Dicha plataforma es resultado de un trabajo interinstitucional encabezado por la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) y la Agencia Digital del Estado de México, lo que garantiza la solidez técnica y la calidad de la información disponible.



Por su contribución a la transparencia proactiva con perspectiva de género, la plataforma ha sido reconocida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), al destacar como una buena práctica en el uso de datos abiertos para la promoción de los derechos de las mujeres.



La Secretaría de las Mujeres invitó a la ciudadanía, instituciones y personas interesadas a consultar y utilizar EquiData, asimismo, reafirma su compromiso con un gobierno abierto, incluyente y basado en evidencia para avanzar hacia la igualdad sustantiva en el Estado de México.