Los homicidios dolosos disminuyeron 40% en México: Sheinbaum

-Además, diciembre de 2025 registra la tasa más baja de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes desde 2015

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que los homicidios dolosos disminuyeron 40%, de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que representa 34 homicidios diarios menos, ubicando a diciembre de 2025 como el más bajo desde 2015.



Señaló que estas cifras son resultado de la Estrategia de Seguridad, que va dando resultados, junto con una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados, puntualizó en la conferencia matutina.



Reconoció el compromiso de las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, así como de las y los gobernadores de los estados para mantener la coordinación, y detalló que en 2026 se continuarán fortaleciendo los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.



La jefa del Ejecutivo Federal informó que en este año uno de los grandes objetivos es reducir de manera significativa el delito de extorsión. Además de que cada mes se continuará reduciendo el promedio de homicidios dolosos y de otros delitos.



La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional por año disminuyó en 30% entre 2024 y 2025, lo que quiere decir que 2025 es el año más bajo desde 2015.



De enero a diciembre de 2025, siete entidades concentraron el 50.5% del total de casos: Guanajuato con 10.9%; Chihuahua con 7.7%; Baja California con 7.3%; Sinaloa con 7.1%; Estado de México con 6.5%; Guerrero con 5.6% y Michoacán con 5.4%.



Mientras que, de 2024 a 2025, 26 entidades disminuyeron su promedio diario, destacando Zacatecas menos 71.1%; Chiapas menos 58.6%; Quintana Roo menos 56.8%; San Luis Potosí menos 53.3% y Nuevo León menos 52.7%.



La gobernadora de Morelos, Margarita Sánchez Saravia, agradeció a la Presidenta por su visita al estado para revisar de manera conjunta los avances de la estrategia de seguridad, la cual, destacó, da una orientación a las entidades.