Agradece Metepec a contribuyentes cumplidos; obsequia artesanía de barro

El gobierno de Metepec, encabezado por el presidente municipal, en un acto de reciprocidad y agradecimiento, obsequió artesanías de barro, elaboradas por maestros del arte a los contribuyentes que cumplieron con el pago de los impuestos.



A las y los ciudadanos cumplidos que acudieron a realizar el pago del impuesto predial o de los derechos por el servicio de agua potable, fueron recompensados con una pieza artesanal de barro, reconocimiento que otorgó el municipio a su responsabilidad fiscal.



Muchos de los contribuyentes destacaron la eficiencia en el proceso de cobro, así como la amabilidad del personal que atiende en un ambiente seguro, y agradecieron la distinción del obsequio otorgado por la administración municipal.



En estos primeros días del año se ha registrado una alta afluencia de vecinas y vecinos en el edificio administrativo “Ciudadanos Gobernando”, así como en las cajas foráneas del municipio, con el objetivo de aprovechar los descuentos anuales.



El gobierno de Metepec recordó a los ciudadanos del municipio que durante el mes de enero, el pago del impuesto predial cuenta con un descuento del 8%, más un beneficio adicional del mismo porcentaje para quienes hayan sido contribuyentes cumplidos en los dos años anteriores.



En el caso de los derechos por el servicio de agua potable, el descuento es del 8%, más un 4% adicional por cumplimiento en años pasados.