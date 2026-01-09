ESTRATEGIA CONTRA EXTORSIÓN LOGRA REDUCIR 75% ESTE DELITO: GARCÍA HARFUCH

-Se han detenido más de 40 mil personas por delitos de alto impacto, asegurando más de 21 mil armas de fuego, incautándose más de 318 toneladas de droga.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se ha detenido a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado más de 21 mil armas de fuego, se incautaron más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo; además, se desarticularon y desmantelaron 1887 laboratorios y áreas de concentración.



Añadió que, como parte de los trabajos de colaboración, en Morelos, se han detenido a 659 personas, además de asegurar 459 armas de fuego y 959 kilos de droga, logrando desmantelar cuatro laboratorios.



Señaló que a través de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han detenido a 721 extorsionadores en 24 estados y se han recibido 119 mil 864 llamadas al 089, de las que 90 mil 442 fueron de extorsiones no consumadas por orientación en tiempo real; 16 mil 570 fueron denuncias y 12 mil 852 fueron para reportar extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a fiscalías locales; gracias a ello se han generado 4350 carpetas de investigación.



El funcionario celebró que, a partir de las acciones para combatir este delito, el 75.5% de los intentos de extorsión no se consumaron.



El funcionario recordó que el 6 de julio se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual ha generado un incremento en las denuncias recibidas a través del número 089.



Señaló que como resultado de las acciones coordinadas en 24 estados de la República, se logró la detención de 721 personas por el delito de extorsión, entre ellas presuntos generadores de violencia vinculados a grupos delictivos, así como 16 detenciones en flagrancia realizadas recientemente en distintas entidades.