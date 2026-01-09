Participaron en CDMX más de 50 mil personas en los eventos del Día de Reyes

El evento principal se llevó a cabo el 5 de enero en el Ángel de la Independencia.

Con motivo del Día de Reyes, el Gobierno de la Ciudad de México realizó diversos eventos en las 16 alcaldías, beneficiando a más de 50 mil personas. Estas actividades fueron encabezadas por las y los titulares de 27 dependencias del gobierno central y órganos desconcentrados, llevando momentos de alegría a miles de niñas y niños.



Los eventos del Día de Reyes se llevaron a cabo del 4 al 6 de enero, durante los cuales se entregaron más de 108 mil bienes entre roscas, bebidas calientes, juguetes, lechitas y cobijas, como resultado de una estrategia que articuló acciones de celebración, convivencia y bienestar dirigidas a las infancias de la capital.



De manera paralela, en cada evento, se brindaron más de 5 mil servicios de salud, que incluyeron la aplicación de vacunas, orientación médica y detecciones de glucosa y de hipertensión arterial, fortaleciendo el enfoque preventivo y de cuidado integral para la ciudadanía.



El evento principal se llevó a cabo el 5 de enero en el Ángel de la Independencia, donde se partió una Mega Rosca de Reyes de 400 metros, donada por la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares, que fue degustada por más de 28 mil personas, quienes la acompañaron con leches o bebidas calientes.



En dicho evento, más de 15 mil niñas y niños recibieron juguetes por parte de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) y la Cruz Roja. De manera complementaria, se vacunó a más de 2 mil personas contra influenza, sarampión y neumococo.



La Secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, destacó que el Gobierno continúa trabajando para que las niñas y los niños tengan bienestar en sus vidas y que su única preocupación sea jugar e ir a la escuela. “Que vivan felices, que logren sus sueños, que desarrollen todas sus capacidades y sus habilidades”, expresó.



En total, las jornadas del Día de Reyes sumaron 114 mil 630 bienes, servicios y atenciones, resultado del trabajo coordinado del Gobierno de la Ciudad de México en espacios públicos de la capital, llevando bienestar a miles de niñas y niños a lo largo y ancho de la ciudad.