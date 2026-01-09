En México inicia el registro obligatorio de teléfonos celulares

-Los proveedores desactivarán los números no registrados antes del 30 de junio.

No hay fecha que no se cumpla, y es que a partir de hoy los usuarios de líneas móviles deberán vincular su número con INE y CURP, y es que, de hacerlo, los proveedores desactivarán los números no registrados antes del 30 de junio.



Esta medida aplica tanto para líneas de prepago como de pospago. Los proveedores de servicios móviles tienen la obligación de desactivar aquellos números que no se registren dentro del plazo establecido, que culmina el próximo 30 de junio. La acción busca garantizar que cada línea esté asociada a una persona identificable.



De acuerdo a lo informado, este registro tiene como objetivo principal prevenir el uso de teléfonos celulares en actividades delictivas, proporcionando a las autoridades un padrón confiable de usuarios.



Expertos en seguridad destacan que la medida puede fortalecer la investigación de delitos y la trazabilidad de llamadas y mensajes.



Para facilitar el proceso, los usuarios podrán registrar sus líneas a través de plataformas digitales habilitadas por los operadores, en módulos presenciales y mediante aplicaciones oficiales del gobierno. Se recomienda a los ciudadanos contar con su CURP y credencial de elector a la mano.



Esta medida ha generado dudas sobre la privacidad de los datos; las autoridades aseguran que la información estará protegida y su uso se limitará a fines de seguridad y prevención del delito.



Sin embargo, el gobierno reitera la importancia de cumplir con el registro dentro del plazo, advirtiendo que quienes no vinculen su línea a tiempo perderán temporalmente el servicio, hasta completar el trámite correspondiente.