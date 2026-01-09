Estrategia de Seguridad intervino en 61 municipios prioritarios: Rosa Icela

-Informó la secretaria de Gobernación que desde noviembre de 2024 se ha intervenido en 61 municipios prioritarios de 12 entidades federativas mediante el eje de atención a las causas

Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, informó que, con el Eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia, los tres órdenes de gobierno han otorgado 4.8 millones de atenciones en beneficio de 3.1 millones de personas en 61 municipios prioritarios de 12 entidades, desde noviembre de 2024.



Además, recalcó que se llevaron a cabo 279 mil 939 visitas a hogares; también se realizaron 409 Ferias de Paz, 344 Comités de Paz, 7005 Jornadas de paz, logrando recuperar 308 espacios.



Mencionó que se han llevado a cabo siete mil jornadas por la paz en las 32 entidades del país, en las que participaron más de 900 mil jóvenes; además, recalcó que del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025 se han canjeado 9081 armas de fuego como parte de la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz; de las que 2642 son armas largas, 5297 cortas y 1142 granadas; además, se han intercambiado 7749 juguetes bélicos por opciones didácticas.



Indicó que, en Tijuana, Baja California, se brindaron 126 mil 729 atenciones con visitas a los hogares; se realizaron 30 Ferias de Paz y se conformaron 21 Comités de Paz y un Consejo de Paz y Justicia Cívica; además, se recuperaron 54 espacios públicos.



En Chiapas se trabajó en los municipios de Amatenango de la Frontera, Chenalhó, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas y Tila, donde se brindaron 120 mil 909 atenciones.



“Estas acciones fortalecen la paz y la seguridad desde la raíz, atendiendo las causas que generan la violencia”, subrayó la funcionaria.



En estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sonora y Tabasco, se han brindado miles de atenciones y se impulsaron proyectos comunitarios, canchas y parques en colaboración con SEDATU. Además, se organizaron actividades culturales, deportivas y artísticas, beneficiando a 1.4 millones de jóvenes.



“Seguiremos trabajando de manera coordinada y agradecida con las vecinas, con los vecinos, con los servidores públicos que trabajan de todas las dependencias en la atención a las causas que generan la violencia”, expresó.



Subrayó la importancia de los tianguis del bienestar en beneficio de 244 mil 660 familias en 23 municipios de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.