Más de 6.500 obreros murieron en la construcción de la infraestructura para el Mundial de Qatar 2022

En la fecha FIFA de marzo, las selecciones de Dinamarca, Noruega, Alemania y Holanda salieron al terreno de juego con algún mensaje de protesta contra estos abusos. El combinado germano, por ejemplo, en la foto previa al encuentro contra Islandia, cada jugador tenía una letra en su pecho, que juntas formaron las palabras “Derechos Humanos”. La FIFA no tuvo otra opción que sacar entonces un comunicado oficial donde aseguró que está “a favor de la libertad de expresión” y que las selecciones no serían sancionadas por los reclamos.

