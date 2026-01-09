Invita DIF Toluca a disfrutar desfile por Día de Reyes 2026

-Será este próximo 10 de enero cuando los niños y niñas disfrutarán de regalos, música y diversión.

Regalos, música, carros alegóricos, la tradicional rosca, juegos, diversión y muchas sorpresas más son las que tienen preparadas la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Rocío Pegueros, y el alcalde Ricardo Moreno en el desfile para celebrar la llegada de los Reyes Magos a la capital mexiquense.



La Presidenta del DIF explicó que esta celebración comenzará con un gran desfile a partir de las 15:00 horas, recorrido que arrancará en la esquina de Morelos y Aurelio Venegas, a un costado del estadio Nemesio Díez, y concluirá en el corazón de Toluca, justo frente al Palacio Municipal, a un lado del árbol monumental; será una fiesta espectacular con actividades para niñas y niños en el Andador Constitución y la plaza González Arratia.



Además, invitó a la población a visitar la zona gastronómica en la Plaza de los Mártires, un espacio hecho con el corazón por adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad; aunado a ello, habrá un espectacular show de video mapping que iluminará el Palacio Municipal y el centro de la ciudad, como parte de un regalo de vanguardia para que la niñez sueñe en grande.



Por su parte, el Presidente Municipal reiteró que su compromiso es recuperar y ocupar los espacios públicos de la mano con la población, pues los toluqueños han demostrado su ánimo para hacer suya la ciudad; además, con esta acción se busca que los niños conozcan su ciudad y fortalezcan su identidad.