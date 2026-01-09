Lleva GEM energía eléctrica a más de mil familias de comunidades rurales

-La administración estatal instaló 639 sistemas en 43 municipios donde personas habitan en zonas de difícil acceso.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, ha llevado energía eléctrica a mil 100 familias de comunidades rurales de 43 municipios mediante la estrategia Luz para Todos.



A través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC) instaló 639 sistemas fotovoltaicos domiciliarios en municipios como Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Luvianos, Ixtapan de la Sal, Almoloya de Juárez, Tenango del Aire, entre otros.



Las familias beneficiadas ahora cuentan con electricidad producida a partir de fuentes renovables. Cada sistema incluye panel solar, batería, inversor y los equipos necesarios para garantizar suministro eléctrico estable en viviendas sin conexión a la red convencional.



La estrategia Luz para Todos amplía la cobertura eléctrica en zonas de difícil acceso y asegura que más hogares dispongan de iluminación segura, capacidad para alimentar aparatos esenciales y mejores condiciones de bienestar.



El Gobierno del Estado de México destacó que la adopción de tecnologías renovables contribuye a reducir emisiones, disminuir contaminantes domésticos y avanzar hacia comunidades más resilientes frente al cambio climático.



La SMAyDS y el IEECC continúan con proyectos orientados a expandir el acceso a energía limpia, cerrar brechas de desigualdad y fortalecer la infraestructura ambiental del estado.